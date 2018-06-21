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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧06月20日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     永捷     B富邦美債1-3          唐鋒              新昕纖   生泰     全銓       
易威     凱衛     B富邦美債7-10          益通              謚源     美時                
穆拉德   海灣     富邦美債20年          光頡              東林     大樹                
南璋     友威科   B元大美債7-10          華容              欣厚-KY  其祥-KY             
勝昱     寬魚國際 富邦中國政策債          信昌電            友銓     德麥                
精確     太普高   B元大美債1-3          立敦              達威     中華食              
宏易              元大投資級公司債          蜜望實            松崗     世坤                
唐鋒              元大中國債3-5          奧斯特            三圓     萬國通              
榮群              群益15年IG電信債          昇華              雙喜     新昕纖              
天宇              群益15年IG科技債                            力泰     光明                
新零售            群益10年IG金融債                            理銘     聚紡                
力新              國泰5Y+新興債                            亞都     興采                
恩得利            國泰1-5Y高收債                            東凌-KY  新麥                
李洲              富邦全球投等債                            關中     方土霖              
凱柏實業          富邦全球高收債                            隆中     至興                
遠昇              合世                                時報     萬在                
及成              易威                                明揚     瑞穎                
鑫龍騰            穆拉德                              欣泰     大恭                
和進              南璋                                         永純                
耀勝              勝昱                                         致振                
倚強              光明                                         康聯訊              
錦明              精確                                         韋僑                
鑫創              宏易                                         威潤                
廣寰科            唐鋒                                         唐榮                
點晶              榮群                                         晉椿                
建舜電            天宇                                         世豐                
泰谷              世豐                                         久陽                
典範              新零售                                       強新                
長天              力新                                         尼克森              
哲固              恩得利                                       力新                
益通              李洲                                         凌網                
振維              凱柏實業                                     恩得利              
鴻翊              遠昇                                         李洲                
迎輝              及成                                         港建                
欣厚-KY           晶宏                                         倚強                
兆遠              鑫龍騰                                       至寶電              
系統電            和進                                         點晶                
世紀              耀勝                                         幸康                
華容              倚強                                         迎輝                
建榮              錦明                                         堡達                
立衛              鑫創                                         重鳥鵬              
天揚              廣寰科                                       光頡                
鈺創              點晶                                         天鉞電              
佳總              建舜電                                       達威                
合正              泰谷                                         凱鈺                
寶聯通            典範                                         彩富                
昇益              長天                                         合邦                
凱鈺              哲固                                         業強                
德宏              益通                                         撼訊                
合邦              振維                                         合晶                
萬旭              鴻翊                                         易通展              
驊宏資            迎輝                                         元隆                
久正              牧德                                         沛亨                
上揚              博磊                                         迅德                
全譜              欣厚-KY                                      大中                
易通展            兆遠                                         倉和                
安鈦克            系統電                                       星雲                
元隆              世紀                                         森田                
沛亨              華容                                         三圓                
九暘              建榮                                         力泰                
凱碩              立衛                                         富裔                
全達              天揚                                         惠普                
奧斯特            鈺創                                         中連貨              
保銳              佳總                                         安心                
越峰              合正                                         漢來美食            
英格爾            寶聯通                                       燦星旅              
士開              昇益                                         易飛網              
志嘉              凱鈺                                         高野                
富裔              德宏                                         亞都                
正德              同亨                                         老爺知              
燦星旅            聖暉                                         滿心                
富驛-KY           合邦                                         東凌-KY             
劍湖山            萬旭                                         德記                
德記              驊宏資                                       大展證              
泰偉              久正                                         誠品生活            
華義              日揚                                         得利影              
昇華              上揚                                         時報                
得利影            全譜                                         琉園                
鼎創達            易通展                                       旭然                
花王              安鈦克                                       捷必勝-KY            
邦泰              元隆                                         明揚                
                  沛亨                                         紅木-KY             
                  九暘                                         霹靂                
                  凱碩                                         花王                
                  全達                                         欣雄                
                  奧斯特                                       欣泰                
                  宏捷科                                       大汽電              
                  保銳                                                             
                  博大                                                             
                  越峰                                                             
                  英格爾                                                           
                  士開                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
                  中連貨                                                           
                  安心                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  滿心                                                             
                  德記                                                             
                  大慶證                                                           
                  誠品生活                                                         
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  明揚                                                             
                  花王                                                             
                  欣雄                                                             
                  邦泰
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