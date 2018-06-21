川普又提前報數據了？稱美國「接近實現4%經濟增長」

美國總統川普稱，美國單季 GDP 增速將進一步上升，預計非常接近實現 4% 的經濟增長，甚至會超過 4%。此前，川普曾提前暗示非農數據表現積極。

在 Minnesota 出席一場活動時，川普還透露，未來兩周之內將宣布另一種形式的醫療保健計劃。他把這份計劃形容為「那將是一份不錯的提議」。

本月初美國媒體 politico 爆料稱，原白宮經濟顧問 Cohn 還在白宮任職期間會扣留非農報告，因為擔心川普會忍不住說出去。

在那之前不久，非農報告公布了。而川普在報告公布前夕發 Twitter 稱：「期待今日 8:30 發布的非農報告」。對此，市場人士解讀稱，該推文暗示了川普不僅提早看到了數字，而且數字還將很積極。之後實際發布的 5 月非農數據果真遠超市場預期。

根據紐約聯儲的 GDP Nowcast 模型，預計美國第第二季 GDP 將增長 2.98%，此前料增長 3.08%。預計第第三季將增長 2.84%，此前料增 2.89%。

此外，川普還說，他下次競選總統的口號會是「讓美國保持偉大」。

川普還表示，希望在貿易問題得到互惠的對待。

談及其他方面的政策，川普稱，美國的移民法律最軟弱，也最讓人產生挫折感。在談判北美自由貿易協定（NAFTA）時，將向墨西哥提出移民要求。必須建設邊境牆，這個不能停。

就在美東時間周三，川普簽署了一項行政命令，暫時緩解非法入境者與未成年子女強制分離的危機。他在簽署命令前對媒體表示，他不想看到「骨肉分離」的場面，任何有同情心的人都會如此。美國的移民問題已經持續了數十年時間，只能一步步解決。

根據這項命令，邊境執法部門將繼續對非法入境者實行「零容忍」政策，同時暫停他們與未成年子女強制分離的做法。非法入境者家庭將被拘留在一起，直至訴訟程序結束。

而此前的這項導致「骨肉分離」的移民政策正是川普本人推出的。他一直稱對非法移民實施「零容忍」政策，但這讓難民家庭父母與子女分離，從而引發了外界的猛烈抨擊。

川普說：「如果你太軟弱，就會有大量的非法入境者湧入；如果你太強硬，就會有人說你沒有同情心。這真是兩難。」