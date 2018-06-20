首5月逾50億美元綠債在港發行

金管局副總裁余偉文透露，本港首五個月便有至少13筆綠債在港發行，金額總值超過50億美元，而香港更是繼內地與韓國的亞洲(日本除外)第三大債券發行市場。

余偉文在《匯思》一篇「綠色金融 千帆競發」的撰文中提及，去年全球綠色債券發行規模約1600億美元，較2012年大幅增長60倍。而內地雖然於2015年起才發行綠債，但其在2016年及2017年的發債額約每年230億美元，居高全球首及次位。

為期三年的綠色債券資助計劃的每筆資助金額上限為80萬港元，不論首次或再度在港發行的綠債發行人，只要發行金額達五億港元(或等值外幣)或以上，均可提交申請。此外，政府亦將推出上限為1000億元的綠債發行計劃，以吸引更多綠債在港發行。

以下為余偉文的全文：

近日香港天氣雨晴不定，金管局卻一片綠意盎然。我們上周主辦了多場綠色金融的傳媒簡介會和研討會，當中最矚目莫過於兩場大型會議──「國際資本市場協會（ICMA）綠色及社會責任債券原則年度會員大會及會議（綠色債券原則年會）」和「內地與香港綠色金融合作研討會」。兩場會議合共吸引了1,300名業界及政策制定機構人士參與。會議圓滿結束之際，我想借此文總結一下綠色金融的機遇及今次舉行大型會議的成果。

綠色金融近年在投資界大熱，去年全球綠色債券發行規模約1,600億美元，較2012年大幅增長60倍。內地的綠債高速發展，雖然在2015年才開始參與發行綠債，但旋即在國際綠債市場佔重要一席。2016年及2017年內地綠債發行額每年約為230億美元，分別居全球第一及第二位。

另一方面，香港作為領先的債券市場，擁有亞洲（除日本外）第三大債券發行市場，僅次於中國內地和韓國。2018年1-5月至少13筆綠色債券在香港發行，金額超過50億美元。本地投資界知道金管局舉辦兩場大型綠色金融會議，都踴躍參與，希望從中取經，掌握國際和內地綠色金融最新發展。

「ICMA綠色債券原則年會」是綠色金融界中的國際盛事。ICMA制定的綠色債券原則是業內最權威的標準，2017年全球發行的綠債當中有85%符合綠色債券原則。成員代表每年都會聚首一堂，討論市場及監管的發展，並會商討和因應市場發展更新綠債原則。總部位於倫敦的ICMA已是第四度舉行綠色債券原則年會，過去三次都在歐洲舉行，今次在金管局大力游說下，而ICMA會員亦留意到亞洲在綠色金融界迅速增長的勢頭，才讓香港脫穎而出，擊退其他國際金融中心，成為首個舉辦這個世界級綠色金融盛事的亞洲城市。

今年年會達成共識修訂一些重要的綠色債券原則，包括確認五大環保目標、更詳細界定外聘認證服務，以及要求發行人必須及時向外通報重大事件等，這些新原則有助提升全球綠色債券的質素。

至於另一重頭戲由金管局和人民銀行合辦的「內地與香港綠色金融合作研討會」，則集中討論內地及香港在綠色金融的最新形勢，及兩地的合作機遇。會上點出香港發展綠色債券的獨特優勢：「一帶一路」倡議與綠債兩者相輔相成。內地推動「一帶一路」投資，鼓勵依從市場化、可持續性及本幣計價，而香港是市場化程度全球最高、人民幣資金池最大的國際離岸人民幣金融中心。若香港能適時抓緊在綠色及可持續發展方面的機遇，勢必在「一帶一路」發展中扮演更重要的角色。此外，會上亦提到，現時香港發展綠色債券市場，都以鼓勵發行綠債為焦點，但其實債券一手及二手市場相輔而行，香港支持內地企業以債券方式為綠色項目融資，除了為這些企業提供離岸發債平台、拓寬融資渠道以外，亦可透過便利海外投資者取道香港「債券通」進入內地債市，買賣綠債，提高內地綠債二手市場的流動性。

金管局多年來積極推動香港債市的發展，當然會把握好這綠色浪潮帶來的機遇。政府早前推出債券資助先導計劃，資助及鼓勵企業來港發債；及修訂合資格債務票據計劃，擴大香港投資者在投資債務票據時享有稅務優惠的範圍。上周五，政府亦公布推出為期三年的綠色債券資助計劃，綠色債券發行機構透過香港品質保證局推出的綠色金融認證計劃，其費用可獲全數資助，每筆債券發行的資助金額上限為80萬港元。綠色債券發行人不論是首次或再度在香港發行及上市其任何年期和面額貨幣的綠色債券，只要發行金額達5億港元（或等值外幣）或以上，均可提交申請資助。另外，政府亦將推出上限1,000億元綠色債券發行計劃，藉此向市場發揮示範作用，吸引更多綠債在港發行。

講到綠債，不得不提綠色認證。發行綠債均需符合嚴謹的標準和要求，而發行集資所得必須投放在綠色項目上；項目的「綠色」成份是否可靠、透明度是否足夠，便需要由獨立機構按照標準進行認證。其實多家國際、本地和內地知名的綠色債券評核機構已在香港設立辦事處，為企業發行綠債提供認證服務。這些機構以香港為據點，結合國際認可的綠色評估方法和實地了解當地市場的經驗，更有效為區內投資者提供認可的認證服務。

金管局亦身體力行支持綠色金融，除了在政府綠債計劃中負責發行和推廣外，由金管局管理的外匯基金一直應用「環境、社會及管治(ESG)」原則，例如投資太陽能、風電項目及綠債等。事實上，ESG核心理念是可持續發展，即顧及環境長線發展為前提，才能「長賺長有」，這點與外匯基金追求長線且穩定回報的原則一致。我相信，其他資產管理人都會認同綠色金融對可持續發展的貢獻，亦希望更多資產管理人和我們並肩而行，為推動全球綠色金融的發展盡一分力。我們亦會繼續全力配合政府和業界，讓綠色金融得以在香港茁壯成長。

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