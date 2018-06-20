注意！股市反彈之後熊逼近了

港股後彈，歐股上升而道指期價亦升逾百點，一下子，中美貿易爭拗為市場帶來的困擾似減退了。不過，摩根士丹利提醒升大家，事情並非這樣。清醒的大摩下調恒生指數目標，由之前30350點，下調至27200點；恒生國指數目標由12150點，下調至11493點。意味較高位回落逾兩成，進入技術熊市區域。

大摩認為，宏觀經濟環境壓力大增，令每個市場均有下跌風險，只是恒生指數風險特別大。

大摩表示，新的目標反映從現水平1月高位下調3%至8%，包括新興市場、恒生國企指數、滬深300指數將進入熊市，恒生指數、日經平均指數、亞太市場((日本除外)及MSCI中國指數也接近熊市。

看到此，嚇了一跳，因為「六絕」之後，有可能7月未能「翻身」。

摩根士丹利認為，恆指及國指短線急跌的風險較大，原因有五個，包括：一為其高波幅特性，及對全球資金及宏觀環境轉勢敏感度高；二為對美國短息敏感高，因其直接及間接與樓市相關；三為恒生指成份股有60%盈行是人民幣，人民幣貶值將不利恒指；四為南來資金將持續減少；最後是技術走勢轉差。

大摩估計恒生指數2018至2019年每股盈利增長可達4.3%及3.9%，而大摩予恒指27200點的目標，相當於折合預測10.9倍市盈率。

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