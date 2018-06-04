這個美國城市不但人口增長最快 房價也衝上雲霄！

因為一部電影而在中國走紅的西雅圖，成為近年來美國人口增長最快的城市。當然，這裡也連續多個月蟬聯美國房價增速最快的城市。

人口增幅全美第一

西雅圖時報援引美國普查局最新數據顯示，西雅圖成為 2010 年以來，美國人口增幅最大的城市，超過如德克薩斯州奧斯汀等眾多明星城市。

過去八年來，西雅圖人口增幅為 18.7%，排名美國各大城市第一位，凈增加人口達到 11.4 萬人。而 2016 年 7 月到 2017 年 7 月之間，西雅圖人口增加了 1.75 萬人，總人口達到 72.5 萬。

德克薩斯州首府奧斯汀排名第二，8 年來增幅 17.9%，人口增量為 14.4 萬。科羅拉多州的丹佛、德州沃斯堡、北卡羅來納州夏洛特分列 2 至 5 位。

總體來看，美國人口增長最集中的地區主要分布在南部，德克薩斯州有奧斯汀、沃斯堡和聖安東尼奧進入人口漲幅榜前十。另外，東南部的北卡羅來納州、喬治亞州和佛羅里達州也是人口遷入較多的州。

整體來看，美國前 50 大城市的人口出現了外流的傾向。2012 年時，只有底特律出現人口下降；而 2017 年，50 個大城市中有 8 個出現人口凈流出，美國東岸的傳統大都市巴爾的摩人口下降幅度最大。

在此情況下，西雅圖在 2017 年依然能保持快速增長着實不易。當地適宜人居的海洋性氣候、優質的教育資源、較多的工作機會和矽谷部分公司遷入等，都成為人口大規模流入的誘因。

蟬聯美國房價漲幅最快的城市

人口增加，自然會在一定程度上反映到房價上來。在最新公布的凱斯席勒 20 城房價指數中，西雅圖再度蟬聯美國房價漲幅榜榜首，環比上漲 2.8%，年增率上漲 13%。西雅圖也連續第 19 個月成為美國房價增速最快的城市。

圖片來源：標普席勒 20 城房價指數

據 Zillow 數據，目前西雅圖房價中位數為 82.8 萬美元（約合 531.6 萬人民幣），在美國大城市中僅次於舊金山和紐約曼哈頓。

圖片來源：Zillow

快速增長的人口和供應有限的房源，是西雅圖房價上漲的最主要原因。據 Northwest MLS 數據，西雅圖所在的整個華盛頓州西部，都只有 10079 套在售房源，遠遠不及當地一年的人口增量。

與此同時，與其鄰近的加拿大不列顛哥倫比亞省（溫哥華、維多利亞所在省）實施「限購」和「空置稅」政策，使得許多海外買家將目光投向西雅圖。

作為網路巨頭亞馬遜、微軟總部所在地的西雅圖，在成為美國第二個「矽谷」的同時，也面臨了硅穀類似的問題：高房價正讓高薪的工程師們難以承受。

與此同時，西雅圖當地政府針對本地大型科技企業開徵一項「人頭稅」的特別稅收，主要為了解決西雅圖越來越嚴重的「流浪漢」和「住不起房」的問題。

由於稅收是按企業員工人數徵收 — — 即大企業每位員工每年需上交 275 美金，故稱為「人頭稅」，該稅收遭到 131 家大企業的聯合反對。

不過「人頭稅」的通過，雖然可能會令西雅圖的人口和經濟增速放緩，或將給這座日漸擁擠的城市帶來一些好處。