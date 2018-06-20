亞通佈局兩大工程領域 目前在手合約逾75億元

亞通利大 (6179-TW) 積極拓展環保綠能及高端醫療工程市場，亞通利大今 (20) 日表示，該 2 項工程領域將成為未來兩大發展動能，下半年包括國內、東協市場與中東國家都將有多項工程標案陸續開標，將積極參與爭取，目前在手工程合約未執行金額超過新台幣 75 億元。

亞通表示，在環保綠能工程方面，繼站穩東協市場後，目前已成功進軍中東市場，取得科威特石油公司 Al Zu LNG Terminal 海水冷卻系統工程，工程金額達 1250 萬美元（約合新台幣 3.75 億元），預計第 4 季開工，明年第 4 季前完工，有助於提升海水冷卻及再利用工程市占率。

此外，亞通表示，先前接獲的菲律賓最大企業生力集團 (San Miguel) 新建電廠發電量 1200MW(百萬瓦) 土木及海水冷卻工程標案，工程合約金額為 1.76 億美元（約新台幣 53 億元），下半年開始進入施工期，今年可望挹注營收，且目前生力集團仍有 3000MW 發電機組及冷卻系統待建置，其他菲律賓業者也有超過 2000MW 的發電相關工程進入規劃階段，後續在東南亞電力工程市場佈局相當可期。

除環保綠能工程外，在高端醫療方面，亞通表示，林口長庚與高雄長庚癌症中心相繼完成後，今年上半年取得「台大癌醫輻射科學暨質子治療中心」主體建築機電工程約 6 億元，預計明年開始進行，並將與日商合作參與台北榮總與中國醫藥學院質子及重粒子癌症治療中心工程案。

整體而言，亞通今年上半年已陸續接獲「台大癌醫輻射科學暨質子治療中心」第一期主體建築機電工程、「前瞻基礎建設計畫－臺東深層海水試驗管工程」、「科威特石油公司 Al Zour LNG 海水取排工程」與「台中火力電廠底灰處理工程」等 4 項標案，均已陸續開工，加上先前接獲菲律賓最大企業生力集團新建電廠土木與海水冷卻工程，都將於今年貢獻營收。

展望下半年，亞通表示，包括國內、東協市場與中東國家都將有多項工程標案陸續開標，將積極參與爭取，加上高端質子及重粒子癌症治療中心需求明顯成長，目前在手工程合約未執行金額已超過 75 億元。