集保結算所股東會通過 配發現金股息3.25元、股票股利0.25元

臺灣集中保管結算所於今 (20) 日舉行股東常會，會中通過每股配發現金股息 3.25 元及股票股利 0.25 元，展望未來，臺灣集中保管結算所董事長林修銘表示，將優化金融市場數位環境，並持續為股東創造良好的報酬。

林修銘表示，去 (2017) 年集保結算所各類有價證券及短期票券保管總市值合計逾 35 兆元，營業收入為 44 億 8500 萬元，稅後純益達 20 億, 200 萬元，受惠台股表現亮眼加上多元化經營，集保結算所逐步讓業務與財務朝向穩健成長的目標邁進。

林修銘指出，去年集保結算所業務發展聚焦七大主軸，包括打造數位化帳簿劃撥作業環境、推動商業本票無實體化、推廣跨境保管業務、優化基金平台功能、推廣電子投票服務、強化防制洗錢及打擊資恐查詢系統及打造新證券存託系統等。

金融科技方面，集保 e 存摺上線一年多來，已超過 32 萬用戶安裝使用，為集保結算所從 B2B 擴展跨入 B2C 業務的重大一步。

而推動商業本票無實體化方面，發行總額已逾新台幣 9 兆元，並有逾 3100 家發行人開設發行登錄專戶；在推廣跨境保管業務方面，截至去底止，保管規模已高達 3.3 兆元，年成長 4.7 倍。

在優化基金平台功能方面，統計去年透過集保基金交易平台辦理基金申購金額超過 430 億元，年成長超過一倍；推廣電子投票服務方面，去年計有 1223 家上市櫃公司將電子投票納入股東會表決管道。

展望未來，林修銘表示，將優化金融市場數位環境，集保結算所也正規劃集保 e 存摺 2.0 版，預計於下半年推出。