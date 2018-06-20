【華冠投顧】震盪時留意好股，2349錸德、4956光鋐、2338光罩、3374精材、老朋友

華冠投顧 謝宗霖 分析師

震盪時留意好股，2349 錸德、4956 光鋐、2338 光罩、3374 精材、老朋友

全球股市還是在中美貿易爭端再起的陰影下，普遍表現不佳，台股早盤指數還好，但很多先前的強勢股都打到快跌停，不過，我們一直強調，目前內資是有在場上的，11 點過後開始上演大逆轉，許多個股都留下長長下影線，看來短底有形成的機會，我們一樣維持同樣的結論，個股為主。

指數不用多談，重點還是強弱股的分道揚鑣，我們要的是趨勢對，能走漲的標地。

6153 嘉聯益，今日破月線我們全部停利，40 幾到現在，波段獲利最少五成，其籌碼沒有破壞，整理完再站回月線，我們再進行另一階段的操作即可，抽出的資金我們沒有閒著，買進另一檔老朋友，運氣不錯，終場亮燈漲停；2349 錸德，今日警示分盤最後一天，震盪難免，差別只在，今日震盪幅度實在很大，明日若正常交易，我們再觀察其走勢狀況；2338 光罩，4956 光鋐，二光弟兄今日也還好；3374 精材，震盪後看來回穩了，擺脫長期以來的拖油瓶，短空長多，第三季，很有機會要單季轉盈。

六月份剩最後十天，法人集團作帳是否能有最後衝刺，就讓我們繼續看下去，有好的標地好的買點，我們再找機會上車，祝大家明日操作順利。

作者: 華冠投顧 謝宗霖分析師

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