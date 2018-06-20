瑞信：貿易戰只影響H股1%盈利 人民幣可重上6.25

瑞信預期，中美貿易戰最終會達成共識，市場會平服下來，雖然或會需要冗長時間以達至協議。在此前題下，瑞信董事邵志銘認為，美元將重返弱勢，經常脹赤字和財政赤字並不支持美元走強，而人民幣兌美元將重新走強，瑞信預期於未來3個月和12個月，人民幣將重上6.3元和6.25元。

端午節後貿易戰影響市場情緒令股市急挫，不過瑞信預期恒生指數和國企指數有望升高。貿易戰對H股企業的盈利影響只有1%，實質影響有限；該行預期未來3個月和12個月，恒生指數有望重上

33000點和34000點；國企指數有望重上13100點和13500點。除了中美貿易戰最終可望達成共識，中國企業於2018年度的盈利增長可望達17%，而且估值較全球有20%拆讓，均支持股市上升。

內地A股市場亦受情緒影響重挫，他表示同時也受到內地流動性緊張所致；不過人行經已開始向市場注入流動性，但估計於8月份人行會再減存款準備金率50點子，人行出手支持市場，亦有助提升市場信心；此外，延遲CDR的發行，也有利市場流動性。內地A股只有25%是由機構投資者資產配置，遠低於美國的75%，波動性相對較大。

文：周燕芬

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