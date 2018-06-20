川普「豁免」承諾靠不靠譜？蘋果可能是全球最害怕貿易摩擦的巨頭

在全球貿易摩擦面臨的不確定性增強之際，20% 收入來自中國的蘋果公司發現自己處在風口浪尖上。

蘋果公司在中國有許多手機組裝生產線，零件、整機在太平洋上來迴轉移的過程中，是否要承受關稅增加的成本困擾？這對蘋果來講可能是個致命的問題。

美國《紐約時報》周一報導稱，川普曾告訴蘋果 CEO 庫克，不會對 iPhone 手機加增關稅。

但隨後白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）就在對彭博的採訪中表示，他對此「豁免事件」並不知情，並表示外國可能採取關稅以及關稅之外的行動讓蘋果等美國公司的日子不要那麼好過。彭博評論稱，有可能是川普自己做了這個豁免決定，還沒有跟其他官員溝通。

目前還沒有任何公開聲明豁免蘋果產品的任何關稅，蘋果公司對此事亦未予置評。

米拉博證券的一位高管 Neil Campling 對 CNBC 表示，面對貿易摩擦，蘋果公司的風險敞口是最高的。

2017 財年中，蘋果公司近 20% 的營業收入來自大中華地區，約有 447 億美元。

IDC 數據顯示，2017 年，有 4100 部 iPhone 運往中國，在中國國內智慧型手機市場市佔率位列第五。除此之外，蘋果在中國有 40 家左右實體店，除了智慧型手機之外的其它服務業務也在中國開始發展。

在中國獲得的成功成就了蘋果公司的輝煌，但這個最大的優勢也可以瞬間變成其最大的軟肋。

Campling 還注意到，蘋果產品的庫存一直在增加，去年第第四季達到 44 億美元，今年第第一季躍升至 76 億美元，他表示這可能暗示蘋果公司也在為潛在的風險做準備。

在全球貿易摩擦升級的背景下，周二蘋果股價一度跌 2%，收盤跌幅收窄至 1.6%。