澳洲最大電信商Telstra強力瘦身 3年內要裁掉四分之一員工

澳大利亞最大電信業者 Telstra 宣布，為降低營運成本，將大幅度削減 8000 個工作崗位。

Telstra (TLSYY-US) (TLS-AU) 週三 (20 日) 發布聲明表示，它將削減員工和承包商人員數量，期望到 2022 年時能將成本降低 25 億澳元（18 億美元）。它也將出售資產以減少債務。

這家擁有 32000 名員工的公司表示，四分之一的行政和中層管理階層將在未來 3 年內被淘汰。

前身為澳大利亞獨家電信公司的 Telstra 也計劃將包括數據中心和寬頻電纜在內的基礎設施業務分拆成獨立的部門，並大幅縮減提供消費者的產品數量。

Telstra CEO Andrew Penn 在聲明中說，「產業變化的頻率和速度日益受到科技創新和競爭的推動。」「在這種環境下，傳統企業如果不對此回應就會面臨極大風險。」

Telstra 股價在雪梨股市早盤交易中下跌 5%。過去 3 年，該公司的股票已經流失了半數以上的市值。

澳大利亞電信股價走勢 （圖取自谷歌股價）

該公司表示，預計將為重組一次性支出 6 億澳元（4.45 億美元）。

評級機構標準普爾上月 12 年來首度將 Telstra 債券降評，凸顯了該公司在澳大利亞競爭日益激烈的情況下市占率減少的窘況。

Telstra 週三發布的 2019 財年的獲利預測也低於分析師預期。

該公司上月已經提出警告，其 2018 財年的獲利將接近之前預測範圍的底部。