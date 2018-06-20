大跌之後亞洲股市企穩 日韓股指雙雙高開

繼前一交易日全球股票市場全線下跌之後，今早亞洲市場開盤企穩。

周三晨間，日韓股市高開。日經 225 指數高開 0.3%，報 22338.53 點。日本東證指數高開 0.1%，報 1745.01 點。韓國首爾綜指高開 0.4%。

此外，與全球其它市場形成鮮明對比的是，澳洲股市創下了十年新高。周三澳洲 S&P/ASX 指數盤初漲 0.8%，創 2008 年 1 月以來新高。

今天晨間日本央行公布的 4 月會議紀要偏鴿派，多數委員表示有必要維持當前寬鬆政策。此前日本央行在 4 月 27 日的議息會議上維持政策利率 - 0.1% 不變，同時在政策聲明中刪除了通膨目標的預期實現時點。

受全球市場避險情緒升溫的影響，前一交易日，日本、韓國股市分別收跌 1.8% 和 1.6%。歐洲股市普遍下跌，隔夜美股大幅低開，收盤時段跌幅收窄。最終道指收跌約 300 點，標普跌 0.4%，納指跌 0.28%。

此外，昨日滬指收跌近 4% 至兩年多最低水平，創四個多月最大單日跌幅。香港恆生指數也回吐了今年所有漲幅。針對周二國內股市大幅下跌的情況，中國央行行長易綱、新華社、國內四大證券報相繼發聲，稱 A 股不具備持續下跌的基礎，經濟基本面良好，有能力應對好貿易摩擦，市場異動主要是受情緒影響。