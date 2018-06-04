新興市場動盪影響全球市場 澳洲升息之路遙遙無期

《彭博社》報導，澳洲實際工資停滯，通膨溫和成長，使經濟學家預期澳洲不會進行升息，而近日新興市場的動盪、歐洲的民粹主義崛起以及美國對盟友實施關稅，更使澳洲的升息之路遙遙無期，上一次升息是在 2010 年。

澳洲通膨數據不亮眼，且全球充滿許多不利因素，使經濟學家將澳洲升息的預測，推移至 2019 年下班年，幾乎可以確定澳洲央行總裁 Philip Lowe 在週二 (5 日) 的會議上，會把現金利率維持在歷史低點 1.5%。

在 MSCI 新興市場指數下滑下，經濟學家認為澳洲央行將維持低利率政策

AMP Capital 首席經濟學家 Shane Oliver 表示：「全球同步增長的概念似乎存在一些裂縫」，這些裂縫為新興市場擔憂美國的融資成本上升以及美元上漲，歐洲被義大利危機壟罩，美國和多個國家的貿易緊張局勢正在升溫，皆使全球前景蒙上一層陰影，市場依此推延升息的預期。

在澳洲央行 5 月召開利率會議以後，澳元的變化沒有太大的波動，主要由於大宗商品價格持續上漲，澳洲是全球最依賴中國的已開發經濟體，澳洲為鐵礦石的全球最大的出口國。

澳幣兌美元走勢

液化天然氣的出貨量，以及穩定投入資源的投資，可能為幫助澳洲今年前 3 個月經濟成長的原因。經濟學家預測，澳洲第一季 GDP 數字將比上季增長 0.8%，比去年同期增長 2.7%。

疲弱工資表現

與大多數已開發國家相同，澳洲的實際工資成長維持疲弱，通膨則是受控制，因此升息機率大幅降低。不同之處在於，澳洲的失業率仍高於 5%，4 月失業率為 5.6%，低於 5% 被視為全民就業，而其他已開發國家的失業率幾乎都低於 5%。

雪梨大學美國研究中心的經濟學家 Stephen Kirchner 指出，由於高房價和高負債，央行過度沉迷於穩定國內金融市場風險，他認為央行沒有足夠重視將通膨提升至目標值，通膨在未來幾年預計將持續低於目標水平。