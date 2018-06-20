股價首次突破400美元 華爾街看好Netflix

周二，Netflix 股價上漲超 3%，首次突破 400 美元關口。截止周一，今年以來，該公司股價已上漲 103%，為標普 500 中表現第二好的股票。

隨著流媒體服務日益成為全球媒體格局的重要組成部分，華爾街也越來越看好 Netflix。周二，三家評級機構上調了 Netflix 目標股價。

評級機構 GBH Insights 的分析師 Daniel Ives 周二將 Netflix 股票目標股價由 400 美元，上調至創紀錄水平 500 美元，超過高盛上周設定的 490 美元目標價。據 FactSet 數據，這也是 36 個 Netflix 目標股價中最高的一個。該機構也給出 Netflix 公司「非常有吸引力」的評級。

Ives 引用 GBH 近期調查數據顯示，Netflix 用戶平均觀看流媒體的時間（10 小時／周）比競爭對手亞馬遜和 Hulu 的用戶（5 小時／周）高出一倍。90% 的 Netflix 用戶表示願意支付更多的費用。Ives 預計 Netflix 今年的訂戶增長將超過預期。

此外，如果康卡斯特和迪士尼之間對 21 世紀福斯的競購戰導致 21 世紀福斯拆分一些資產，可能對 Netflix 有利。

Ives 稱，「我們認為，Netflix 在未來 12 至 18 個月裡，仍將處於一個和鐵一樣堅固的獨特地位，其內容與分銷觸角將不斷擴大增長。」

Netflix 計劃到 2020 年在全球範圍內，增加 7 億訂閱用戶。過去兩年，Netflix 致力於發展全球分銷網路，並在 100 個國家建立用戶基地。Ives 認為，Netflix 未來的增長和盈利點都將來自國際用戶。

此外，評級機構 Piper Jaffray 也將 Netflix 的目標股價從 367 美元上調至 420 美元，維持其「增持」的評級。該公司近期調查顯示，Netflix 今年第第二季國際訂閱用戶增長 48.7%，預計未來國際用戶增長將十分強勁。

股票研究公司 Monness Crespi 周二也上調了 Netflix 的股票目標價，由 375 美元上調至 460 美元，維持「買入」評級。

Netflix 目前平均目標股價為 340 美元。