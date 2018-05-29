〈房產〉台北豪宅第1季成交價年跌7.4% 全球只比斯德哥爾摩強

國際地產顧問公司萊坊（Knight Frank）發表 2018 年第 1 季「全球豪宅指數」顯示，韓國首爾受惠江南區投資活動活躍，年漲 24.7%，位居全球第一，而台北市豪宅市場雖有豪宅稅降稅利多，但成交價年跌 7.4%、季跌 3.9%，僅優於瑞典首都斯德哥爾摩的下跌 8.4%。

而上海、廣州豪宅在第 1 季價格年增幅也超過 1 成。瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示，台北豪宅市場供給量大但去化不易，就連專做北市豪宅的上市櫃建商都紛紛跨足新北、台中，甚至桃竹，鎖定自住買盤，可見北市豪宅仍是艱困市場，短期只有個案表現，全年價格下修 6-10% 的預估值不變。

此一「全球豪宅指數」根據各國官方統計機構或央行發表的房價數據，追蹤全球主要城市官方認定或成交總價前 5% 的豪宅價格表現。截至 2018 年 3 月的一年內，全球主要的 43 個城市豪宅價格平均年增率為 4.8%，較上季增幅微降 0.1 個百分點，其中韓國首爾由於江南區投資活動活躍，年漲 24.7%，位居全球之首。

萊坊國際住宅部研究主管表示，整體而言，由於全球主要國家升息拉高房貸成本，以致第 1 季表現最強與最弱的城市價格走漲勢落差從 39% 拉近到 33%，而且走跌的城市從 16 個擴增到 23 個，顯示超過一半的統計城市都在走跌，預期未來全球豪宅市場漲勢會更為和緩。

以區域來看，亞太地區表現亮眼，前 10 名中就有首爾、廣州、上海、雪梨、墨爾本，分佔 5 個名額，其中首爾江南區的投資需求強勁，取代上季的廣州。

黃舒衛表示，雖然從去年 5 月文在寅上任後，韓國政府就針對列管的「投機過熱區」祭出限制貸款 40%，及加重售屋資本利得稅，但市場游資仍多，因此政策效用不大，房價續漲。另外，為防止新屋銷售價刺激預期心理，國土交通部還推出限制新屋的購買權轉售，今年更加碼拉高舊屋改建門檻，都大幅削減市場供給，反而讓供需失衡的狀況更嚴重，房價續飆。

第 2 季兩韓短短一個月內就辦了兩次舉世矚目的文金高峰會，地緣政治的緊張氣氛大幅緩和，未來還有邁向朝鮮半島無核化、結束韓戰的川金會可期待，預期豪宅投資意願會更強，價格動能持續加溫。

黃舒衛分析，雖然台北市長柯文哲已經調降豪宅稅的路段率加成比例，今年進一步折減稅基 16%，且研議調降「單一且自住」的房屋稅，但央行唯獨對豪宅貸款絲毫不放，降稅只對自住客有感，但置產、投資需求觀望比例仍高，有便宜可撿才願意進場，市場沒有新活水，因此走勢續跌。