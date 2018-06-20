美國宣布退出聯合國人權理事會

據新華社報導，美國官員 19 日宣布，美國退出聯合國人權理事會。

在此之前，6 月 16 日新華社報導就提及，一些駐瑞士日內瓦外交官和社會活動人士說，美國可能缺席定於 18 日開始的聯合國人權理事會會議，甚至退出這一國際人權機構。

央視新聞報導提到，路透社 15 日援引消息人士報導稱，美國可能缺席定於 18 日召開的聯合國人權理事會會議，甚至退出這一機構。

報導稱，美國「退群」的原因可能是對該機構現有議程不滿。美國駐聯合國大使妮基 · 黑莉去年曾表示，如果聯合國人權理事會不解除「長期以來對以色列的不公正待遇」，美方就將退出該組織。

自去年 1 月川普上任以來，美國政府已經退出了巴黎氣候協議、跨太平洋夥伴關係協定（TPP）、聯合國教科文組織以及最新公布的聯合國人權理事會等國際或地區性組織。在可預見的未來，不排除川普宣布退出北美自由貿易協定（NAFTA）的可能。

人權理事會由聯合國大會 2006 年 3 月設立，作為聯合國系統中的政府間機構，由 47 個成員國組成，負責在全球範圍內促進和保護人權，在聯合國日內瓦辦事處舉行會議，討論需要關注的人權問題和狀況並提出建議。

理事會成員國分區域選舉產生，實行交錯任期制，每三年改選部分席位。美國是現任成員國，任期 2019 年屆滿。

這一機構定於 6 月 18 日開始今年第二次常規會議，為期三周，定於 7 月 6 日結束。