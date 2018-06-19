德國爆冷輸球後 高盛又來了：能進決賽 但也是要輸給巴西的

早在世界盃開幕前，高盛就曾給球迷們餵過一口「毒奶」。

彭博社稱，高盛使用了 20 萬個統計模型，包括單個球員的數據，到近期巴西隊的表現，再到 100 萬次的模擬比賽，從而得出巴西將贏得俄羅斯世界盃冠軍的結論。在高盛的預測中，法國和德國奪冠可能性分列二三位，葡萄牙第四，阿根廷第七。

但令球迷朋友們沒有想到的是，「冷門」竟成了世界盃的關鍵詞。先有上屆亞軍阿根廷踢平首次征戰世界盃的冰島隊，又有衛冕冠軍德國隊以 0:1 輸給墨西哥隊，還有奪冠熱門巴西隊被瑞士 1:1 逼平，引得無數球迷或捶胸頓足或扼腕嘆息。

由於冷門不斷「黑馬頻出」，高盛乾脆對此前的預測作出了如下調整：

儘管目前的賽果並未改變我們的模型預測，但確實對整體機率造成了影響。我們仍將巴西隊視為最有可能捧起大力神杯的隊伍，法國隊的勝率也有一定提高。但德國隊全勝的機率已經從 10.1% 降為 5.3%。按目前的預測，德國隊將在十六強的賽場上碰上塞爾維亞隊，隨後一路晉升直至決賽，最終被巴西隊擊敗。

在高盛的預測中，德國隊將在四分之一決賽中對陣英格蘭國家隊，而英格蘭的世界盃旅程也將在此終結。英國經濟預測組織 Item Club 則看到，這或許將對英國經濟產生影響。

當三獅軍團表現得越好，踢的場次越多，對英國經濟造成的潛在影響也就越大。英格蘭隊的良好表現可以提振零售銷售額（世界盃周邊商品消費、仿製的英格蘭球衣以及球迷觀賽期間享用的食品和飲料）。同時，因為消費者「感覺不錯」，消費者信心也能暫時得到提振。

此外，有部分球迷希望通過更大的屏幕觀看比賽，因此電視銷售數量通常也有所提升。世界盃對酒吧行業也是利多，畢竟許多英國人都喜歡在歡樂的氣氛中一同觀看比賽。

反之，若英格蘭早早出局，則會有大量商品出現降價。

比起英格蘭國家隊，曾經五奪世界盃的巴西隊和四奪世界盃的德國隊，是最經常出現在經濟學家預測模型中的隊伍。

丹麥銀行預測，巴西將奪冠；德國商業銀行則預測德國隊衛冕捧杯；瑞士聯合銀行也認為德國將衛冕。

和高盛一樣，丹麥銀行和德國商業銀行都使用了變量組合和模擬試驗來預測冠軍，而丹麥銀行還考慮了諸如人均 GDP 等經濟變量。