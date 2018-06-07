聯合國：去年全球FDI創三年新低 中國FDI外流量十四年首降、流入量創新高

去年全球外商直接投資（FDI）明顯下滑，凸顯國際貿易關係持續緊張影響，聯合國報告認為這種趨勢給發展中國家帶來令人不安的風險，警告貿易局勢可能導致全球化進一步放緩。

聯合國大會常設機構聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）公布年度《全球投資報告》（World Investment Report）顯示：

2017 年全球 FDI 由 2016 年的 1.87 兆美元降至 1.43 兆美元，下降 23% 至三年來最低點，預計 2018 年將略為增長約 5% 至 1.5 兆美元。

2017 年流入發達經濟體的 FDI 下降 37% 至 7120 億美元，併購金額減少 29%；流入發展中經濟體的持平 2016 年，仍為 6710 億美元，流入拉美的 FDI 六年來首度增長。

2017 年美國仍是全球吸引 FDI 最多的國家，其流入 FDI 為 2750 億美元。

2017 年中國流入 FDI 較 2016 年增長 20 億美元、增幅 1.5%，達到創紀錄的 1360 億美元，流入量僅次於美國，同年中國外流的 FDI 較 2016 年減少 36% 至 1250 億美元，為 2003 年來首次下降。

上述報告還顯示，全球 FDI 平均回報從 7% 降至 6.7%。彭博報導認為，平均回報率下降是去年投資減少的部分體現。 發達國家以及西亞和南亞的發展中國家都顯示回報增長放緩。

華爾街見聞注意到，UNCTAD 此次公布的全球 FDI 去年實際值和今年預期值都較去年預測水平明顯下滑。去年 UNCTAD 預計，去年和今年全球 FDI 將分別增至 1.8 兆美元和 1.85 兆美元，去年 FDI 流入量將實現 10% 的增長。



不過，UNCTAD 報告的中國 FDI 數據比中國官方統計數據略高。中國商務部數據顯示，2017 年全國吸引 FDI 流入 8775.6 億元人民幣，年增率增長 7.9%，摺合美元 FDI 流入量為 1310.4 億美元，年增率增長 4%。

圖表來自：中國商務部

聯合國秘書長古特雷斯在此次 UNCTAD 報告中指出：

「FDI 負增長趨勢是全球政策制定者的長期擔憂，特別是對發展中國家而言，因為國際投資對這些國家的可持續工業發展不可或缺。這種令人不安的全球投資景象突出表明，一個有建設性的全球投資環境是多麼重要。」

在報告中，UNCTAD 指出，過去十年，生產全球化的步伐明顯放緩，假如主要經濟體豎起一些新的貿易壁壘，這種趨勢可能持續。UNCTAD 的投資與企業主管 James Zhan 稱：「全球化正在放緩。」

報告特別提到：

「最近幾個月，全球貿易關係極度緊張，覆蓋多個大經濟體。由此產生的不確定氛圍可能導致跨國企業取消或推遲投資決定，直至貿易和投資環境更穩定為止。若關稅生效，特定行業的貿易和全球價值鏈將受影響。」

雖然報告沒有直接點名，但不言自明的是，近來美國對多個貿易夥伴開徵鋼鋁關稅的決定已經激起歐盟等美國重要盟友的報復。

美國商務部 5 月 31 日宣布，從 6 月 1 日開始對歐盟、加拿大和墨西哥的鋼鋁產品分別徵收 25% 和 10% 的關稅。

6 月 5 日，墨西哥宣布，對進口美國的鋼鐵和部分農產品征 15% 至 25% 關稅。次日，歐盟宣布，今年 7 月將對美國 33 億美元產品徵收報復關稅，以反擊美國的鋼鋁關稅。

加拿大外長 Freeland 此前表示，加拿大將對多種美國鋼鋁產品和橙汁、食品、威士忌等徵收報復性關稅，總價值約為 166 億加元（合 128 億美元），分 25% 和 10% 兩檔稅率。