〈外銷訂單〉5月年增11.7%創歷年同月新高 電子、資通信、塑橡膠製品同創高

經濟部統計處今 (21) 日公布 5 月外銷訂單金額 411.1 億美元，創歷年同月新高，年增 11.7%，為連續 21 個月正成長 (扣除 2 月春節因素)，其中電子產品、資訊通信產品、塑橡膠製品及機械齊創歷年同月新高。

統計處指出，5 月外銷訂單 411.1 億美元，月增 5.1%，經季節調整後增 2.1%，年增 11.7%，以新台幣計算年增 10.7%；累計前 5 月外銷訂單 1981.2 億美元，為歷年同期新高，年增 8.1%。

統計處表示，包括電子產品、資訊通信產品、塑橡膠製品、機械接單都是歷年同月新高；資訊通信產品因筆電、伺服器、網路通訊產品、電競顯示卡訂單回升，抵銷智慧型手機需求疲弱效應，年增 4.2%。

電子產品因高速運算、物聯網、車用電子等新興科技應用擴增，帶動晶圓代工、記憶體、晶片、被動元件、印刷電路板等接單暢旺，年增 14%；光學器材需求較上月回升，但大尺寸面板價格續跌，年減 9%。

傳統貨品接單年增率都續呈 2 位數成長，其中基本金屬因全球鋼市需求擴增，鋼價續漲，年增 14.8%，機械因全球智慧自動化需求強勁，年增 15.8%，都是連續 22 個月正成長；塑橡膠製品及化學品因國際油價上漲，推升石化產品價格上揚，加上需求增加，分別年增 17.2% 及 22.6%。

統計處強調，展望未來，受惠全球景氣穩健向上，加上原材物料價格上揚，傳統貨品接單持續暢旺；電子產品因新興科技應用挹注，接單可望持續成長，資訊通信產品因智慧型手機需求疲弱，減緩成長力道。近期貿易保護主義興起，恐影響全球貿易秩序及成長動能，亟須密切關注。

統計處預估，6 月外銷訂單金額約 415-425 億美元，年增 2.8-5.3%；今年傳統貨品接單穩定下可望維持成長，下半年新品上市及新科技運用可望帶動電子產品，整體仍可望成長，預估全年外銷訂單有機會雙位數成長。

