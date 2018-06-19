李嘉誠增持長實(01113-HK)釋出什麼訊號？

6月13日，長建(01038-HK)、長實(01113-HK)及電能(00006-HK)組成財團，向澳洲天然氣管道營運商APA Group提出收購建議，現金代價130億澳元(約770億港元)。若成功收購，這將是李澤鉅接掌長和系以來首宗大型收購，也是長和系歷來金額最大的交易。

6月14日，長實再斥資10億英鎊(104億港元)收購英國商用物業。

上述兩大動作說明了什麼？普通人也會明白是李澤鉅接掌了主席一職後，連番出擊，但這一出擊，是漂亮的。別說仍未有結果的APA Group收購，只說收購回來的英國商用物業，今次將出售中環中心套回來的四分之一資金，收購一個相當於中環中心一半租金的物業，即是說，回報率有一倍。

各位，大家還記得香港傳媒在李嘉誠退任主席的首天，大清早在富豪的大門口等候他，再問他對兒子接任的看法。

老問題換來簡單的一句：「看著他工作數十年，『沒有信心是假的』」。

這位富爸爸在上周四(14日)、周五(15日)及今日(19日)連續3個交易日，分別以65.6315元、65.5489元及64.98元，合共購入890.65萬股長實，共涉資約5.84億元。

據港交所披露權益資料顯示，李嘉誠增持後，持股量增至32.06%。

李嘉誠透過李嘉誠基金會在4月10日至17日，連續6個交易日增持長實1117萬股，累計涉資7.41億元。其後在4月24及25日，合共購入347.6萬股長實，共涉資2.337億元。

以億計的資金，是我們打工的一世也不賺到。在李嘉誠的角度，真的是個小數目，不過，這份對兒子肯定的心意。

難以金錢來衡量！

文：李昊

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