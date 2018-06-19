新華社：提升投資者“免疫力” 識破互金機構“吹牛皮”

“高收益意味著高風險，收益率超過6%的就要打問號，超過8%的就很危險。”日前，中國銀保監會主席郭樹清在第十屆陸家嘴論壇上對投資者的告誡，引起社會普遍關註。專家表示，互聯網金融機構常以“高收益”吸引投資者，要想提升投資者“免疫力”，識破這些機構吹的“牛皮”，需要監管規範、行業自律、投資者教育等多方面共同努力。

近年來，形式多樣、創意層出的互聯網金融産品宣傳往往能抓住投資者的眼球，但虛假宣傳、誤導銷售和不當勸誘等亂象也不容忽視。“保本保收益”“無風險”“專家大咖護航”等用語或近義詞，常常堂而皇之地出現在廣告的醒目位置。

中國互聯網金融協會介紹，依據人民銀行金融消費權益保護局提供的關鍵詞庫，該協會從互聯網上近4.4萬個網站過百億網頁中，匹配篩選出超3000萬條含有敏感字段的互聯網數據，這些可能存在違法違規的金融宣傳。投資者難以識破這些互金機構吹的“牛皮”，容易蒙受經濟損失。

加強互聯網金融廣告管理已成為互聯網金融風險專項整治的重要内容。2016年10月國務院辦公廳印發的《互聯網金融風險專項整治工作實施方案》進一步明確了互聯網金融領域廣告宣傳行為，規定不得對金融産品和業務進行不當宣傳;未取得相關金融業務資質的從業機構，不得對金融業務或公司形象進行宣傳等。

近日，上海市第一中級人民法院審結上海一家P2P網貸平台涉投資回報預期類廣告行政處罰上訴案。此前，該平台因使用“預期年化利率最高12%”等廣告用語被處以18萬元的行政處罰。

上海市一中院經審理認為，金融信息公司在公司官方網站介紹所經營的金融産品和所提供的信息服務，屬於廣告行為。“預期年化利率”“預期年化利率最高12%”用語，併無科學、合理的測算依據和測算方式，易誤導投資者産生該金融産品保本、無風險或者保收益的誤解，使投資者不能全面了解其所投資的項目可能存在的風險，而僅預期可能獲得的收益，構成違法。

在一系列重要政策措施的約束下，互聯網金融廣告違規活動滋長的不良勢頭得到了有效遏製，互金從業機構的宣傳行為正呈現出規範有序的良性發展態勢。

“互金機構對於製度指引的需求不斷增長，但目前互聯網金融廣告活動的專門性製度體系尚未建立，從業機構的相關經營活動缺乏明確、具體的規範和引導。”中國互聯網金融協會會長李東榮說。

為此，中國互聯網金融協會推出了互聯網金融從業機構營銷和宣傳活動自律公約(試行)，引導從業機構在開展營銷和宣傳活動時，加強對個人信息保護、知識産權保護等方面的行為規範。

代表企業簽署自律公約的騰訊公司副總裁江陽表示，自律管理是規範互聯網金融營銷宣傳活動不可或缺的重要一環，也是行業健康發展的基石。“但與此同時，我國投資者教育還比較欠缺，金融素養整體水平有待提升。”

去年，中國人民銀行發布的全國消費者金融素養指數平均分為63.71，屬於中等偏上水平。央行表示，我國消費者金融素養水平有待提升且發展存在著一定的不均衡，應重視低淨值人群，開展有針對性的金融知識普及，推進金融知識納入國民教育體系。

基於此現狀，日前騰訊與中國金融教育發展基金會達成戰略共識，共同成立騰訊財商教育公益基金，將從金融知識普及、金融投資風險、社會誠信三方面開展教育活動，推動全民金融素養教育發展。

“人民群眾既是金融監管保護的對象，更是防範化解金融風險活動的重要參與者和依靠力量。”郭樹清表示，在實際工作中，要註重發動群眾，讓群眾在防範化解金融風險的過程中實現自我教育，提升自身“免疫力”，同時成長為治亂象的生力軍。投資者一旦發現承諾高回報的理財産品和投資公司，要相互提醒、積極舉報。

來源：新華社

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