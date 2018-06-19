康宏環球(01019-HK)收到郭曉群於香港高等法院發出的原訟傳票

康宏環球(01019-HK)公布，有關公司間接全資附屬公司康宏財務有限公司(賣方)建議出售第一信用(08215-HK)股份。

公司收到郭曉群先生(原告)於香港高等法院原訟法庭針對公司、賣方及公司所有董事(統稱「被告」)發出的日期為2018年6月15日原訟傳票，及原告尋求以下濟助：

1. 於法庭作出進一步頒令前，限製各位被告(不論由其本身、其工作人員、代理、代名人、代表、聯屬人士或彼等任何一位直接或間接行事)促成或促使賣方根據買賣協議出售其待售股份或其中任何部分；2. 作出買賣協議無效或可撤銷聲明；3. 可自由提出申請；4. 原告申請訟費由被告支付予原告；5. 法庭認為合適及恰當進一步或其他濟助。

根據香港高等法院潘法官於2018年6月15日就上述案件作出的指示，該法官指示，待公司及賣方承諾不會在2018年6月22日押後聆訊完成前完成出售待售股份，聆訊將押後至2018年6月22日上午10時30分由夏利士法官進行。

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