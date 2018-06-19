【港股解碼】AT&T終於拿下時代華納，美國媒體行業或將迎來轉折點？

2016年10月，美國通訊巨頭之一的AT&T初次提出以850億美元收購時代華納，彼時，還未上位的特朗普，便對這起收購案表示了強烈的反對；次年11月，AT&T欲再次推進收購的落實，這回遭到了美國司法部的強力狙擊，美國司法部認為AT&T的行為違反了美國的《反壟斷法》，AT&T的收購再次遇阻。時至今日，在經過18個月的長途跋涉之後，AT&T終於如願拿下了時代華納。

從提出、被批、推進、被上訴，到如願以償，各種市場都緊緊地關注著這起並購案件，那麼AT&T收購時代華納到底是一個什麼概念？AT&T是美國的四大電信運營商之一，業務基礎十分扎實，在中國相當於是電信、移動或者聯通的市場地位。2015年，AT&T高價收購了美國最大的衛星電視服務供應商DirecTV，轉戰電視媒體行業，放在中國的市場的話，簡單來講可以看做是移動或聯通拿下了湖南衛視或者浙江衛視。而今年AT&T成功收購時代華納之後，若是放在中國市場，便是中國移動在與電視圈取得合作後，又拿下了愛奇藝或者是優酷。在AT&T這個龐大的商業帝國之中，首次實現了從通信行業，到有線電視、到電影製作以及手機網路的聯通。

AT&T：求變

企業並購在美國從來不是一件稀奇事，從19世紀末至今，美國企業之間先後發生了5次並購浪潮，其中不乏國際資本的身影。企業並購在傳媒行業中更是扮演著推進行業進程改變的角色。

首先是各大傳媒公司對影視行業的收購與並購，1990年，傳媒巨頭時代公司並購了華納兄弟，時代華納誕生；1993年，維亞康姆成功收購派拉蒙......電影公司在資本的流動下逐漸成為了娛樂傳媒公司的一份子。誠如當年深感影像之掘金潛力的傳媒集團們看中電影製作公司們，積極並購以求突變，今天的通信公司也再次看中了傳媒集團的潛力，那麼這次將會引起怎樣的變革呢？

亞馬遜、Netflix等流媒體近年來強勢崛起，影像被從銀幕上解放，移動的影像將成為潮流。流媒體的野蠻生長一石激起千層浪，自己製作，又可以在自己的平台播出，又能實現病毒式地傳播，這樣的模式顛覆了電影圈、電視圈的影像製作與播出流程。傳統的傳媒集團無一不感受到壓力，或是積極參與變革以抓住潮流，或是再次壯大自己以抵擋衝擊。

首先是防禦方，即以壯大自身為基礎的集團們。此前，維亞康姆欲找回CBS，喚回曾經失去的活力；迪士尼亦是成功拿下福克斯; T-Mobile和Sprint於美國時間4月29日正式宣佈合併......這些公司都是在相同的經營範圍內擴大自己的勢力，防止流媒體對市場份額的佔領。維亞康姆與CBS更偏向傳媒，迪士尼和福克斯則更加偏向於影視製作，T-Mobile和Sprint則是在通信行業之內。

其次是進攻方，AT&T計畫收購時代華納可以看做是主動出擊。美國的四大通訊巨頭，Verizon通信、AT&T、Sprint和T-Mobile的通信業務已經基本飽和。AT&T此前就已經躍躍欲試進攻電視行業，拿下了DirecTV，而電視行業如今深受流媒體的影響，AT&T不得不尋求改變。而AT&T成功收購時代華納則實現了一種跨越，從通信到手機到電視到電影的跨越。誠然，流媒體在深淺難測的市場之中，像是蜻蜓，可以以輕巧的身姿取勝，那麼如AT&T這般的集團就是大山，並且這座大山正在嘗試移動。

但是收購時代華納著實是兵行險著，首先，此次收購的資金高達850億美元，收購時代華納的舉動會直接促使AT&T面臨高額債務；其次，時代華納旗下有著HBO，此前的HBO go已經浸潤至流媒體行業，AT&T是否準備用HBO go去與流媒體們競爭？那麼這又是否意味著AT&T將會放棄堅守將近百年的模式而選擇了流媒體？

究竟這座大山會在市場的颶風之中崩塌，還是能夠挺住風暴更加穩重？流媒體和傳統媒體能否實現交互發展，還是最終分道揚鑣成為對手？若是成為對手，誰又將更受一籌，傳統管道能否抵抗住移動管道的進攻？實際上，這全看觀眾怎麼選擇了，那麼在10年，或者20年之後，一部新片上映，你會選擇去電影院，還是打開電視，還是在一個手機軟體上去看電影呢？或許你的選擇將決定那如大山一般，或者如蜻蜓一般的生物的命運。

文：施琳慧

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