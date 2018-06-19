川普再向德國開炮：允許難民入境就是大錯特錯

繼上周就歐盟軍費問題向德國「開炮」後，川普又一次發聲狠批梅克爾，直指難民政策。

6 月 18 日周一，川普發布推文稱：

隨著難民動搖本已十分脆弱的德國聯合政府，德國人民也已開始反對其領導人。德國犯罪率上升。整個歐洲都犯了一個大錯誤：允許數以百萬計的難民入境，而這些人強力又暴力地改變了歐洲的文化。

就在上周，川普還曾連發推特炮轟德國稱，

歐盟對美國的貿易順差高達 1510 億美元，他們理應在軍費上付更多錢。

德國僅向北約（拖着）繳納了相當於自身 GDP 1% 的錢，美國 GDP 體量比德國大得多，卻繳納了相當於 GDP 4% 的錢。真有人覺得這樣合理嗎？我們保護歐洲（這當然好），但卻承擔着巨大的財務損失，然後還遭到對方不公平貿易的連擊。改變馬上要來了！

但是，比起來自盟國的「嘴炮」譴責，德國的「內憂」或許更令梅克爾心焦。近一周內，默克爾所領導的基民盟 / 基社盟（CDU/CSU）執政聯盟已就難民問題起了內訌。

環球時報援引《奧格斯堡匯報》報導稱，由於在難民問題上分歧嚴重，德國內政部長兼基社盟主席 Horst Seehofer 威脅梅克爾，稱基社盟考慮「單飛」。在此之前，德國這兩個保守政黨已結盟長達 70 年。

今年 3 月 12 日，聯盟黨與社民黨正式簽署聯合組閣協議，結束了自去年 9 月德國大選以來的組閣僵局。協議中寫明，部分難民家屬來德團聚權利被暫時中止，且今後德國每年新接受移民或難民數量不超過 22 萬人。

2015 年難民危機爆發，德國政府決定接受難民，兩年多來有逾百萬難民湧入。梅克爾曾承認，德國對難民危機應對不足，導致國內社會分裂。

而向來在難民問題上持保守態度的基社盟近日提出「移民總體規劃」。黨魁 Seehofer 認為，如果難民若已在歐盟其他國家申請避難，或在德申請避難被拒，這些人到達德國邊境時理應遭到驅趕。

6 月 18 日周一，中新網援引中央社報導稱，梅克爾已接受執政聯盟夥伴基社聯盟的提議，禁止已在歐盟其他會員國登記的難民入境德國，不過，基社聯盟同意將禁令延到下月實施。

Seehofer 稍早則給梅克爾下了為期兩周的最後通牒，希望她找出全歐盟適用的難民問題解決方案，否則他將下令邊界警察驅逐移民。據基社聯盟的消息人士稱，梅克爾已接受挑戰，將設法在 28 到 29 日舉行的歐盟峰會前達成協議。

儘管如此，梅克爾的麻煩還遠遠沒有結束。據德國《商報》報導，Seehofer 目前的態度是：「我沒法再和那個女人合作了。」

德新社則稱，若梅克爾無法讓歐盟在最後期限到來之前就解決方案達成一致，最終或將導致連鎖反應，致使聯合政府垮台，梅克爾的政治生涯也隨之告終。

6 月初，梅克爾曾在「隔空」回應馬克宏時認為，歐盟應該制定共同的難民庇護標準，同時進行邊境管制。她還呼籲建立一種「靈活機制」，所有成員國可以為難民危機做出相應貢獻。更高的靈活性可以克服部分國家拒絕接收難民的問題。