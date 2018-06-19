新任紐約聯準會主席Williams：看好經濟 將持續推動銀行文化改革

新任的紐約聯準會主席 John Williams 於 18 日正式就任，在出席銀行文化會議時，他指出美國經濟處於「良好情況」，同時他表示將持續推動銀行改善企業文化。

John Williams 為前任舊金山聯準會主席，週一他以新身份紐約聯準會主席出席與改善銀行企業文化相關的會議，他說道：「作為政策制定者，穩健的增長、強勁的勞動力市場以及在目標附近的通膨，都正是我想看到的。」

美國目前通膨只略低於 2% 目標，並且失業率降低至 1960 年中期以來新低，聯準會今年已升息兩碼，點陣圖預測顯示，今年將在上調利率兩碼。Williams 預期美國經濟將繼續成長，且就業市場將持續改善。

紐約聯準會主席被視為聯準會第三把交椅，重要程度僅次於聯準會主席鮑威爾、副主席，Williams 週一向銀行家表示，「就金融產業和整體經濟而言，我們正處於一個好上非常多的情況」，並指出，更嚴格的銀行業規範，將使該產業能以更好的狀態面臨未來的動盪。

紐約聯準會負責監督一些最大和最複雜的金融機構，Williams 表示他會以極其認真的態度承擔責任，並表示政策將變得更透明化。

針對金融業監管問題，他指出，銀行業在一些關鍵領域有改善，如資本、流動性和清算，但沒有改善造成金融業出現問題的根本問題。

Williams 補充，監管機構需確保，銀行管理階層和董事會有確切實施有效的治理，並展現領導力，這代表著即使經濟數據看起來樂觀，管理階層和董事會在文化和行為方面仍要維持高標準。