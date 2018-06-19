無視於臉書的威脅 Snap仍堅持創新者將獲勝

《彭博社》報導，面對臉書頻頻模仿 Snapchat 的應用程序功能，Snap 首席執行官 Evan Spiegel 表示：「長遠來看，創新者終將獲得勝利」。

Spiegel 是在法國坎城國際創意節接受媒體採訪，Spiegel 表示，該公司仍然專注於相機，並強調 Snap 是一家科技公司，而不是媒體或社交網路服務商。

該 CEO 表示，Snapchat 的 friend graph 將有助於抵抗臉書的威脅。這個功能讓用戶只能添加他們同意的朋友，並讓用戶感覺更自在地去分享內容。

臉書最近推出了一些模仿原本在 Snapchat 上的特色，如 24 小時後消失的照片和 story 等。但是在臉書因其用戶數據收集及處理方式備受爭議的時候，Snap 說它的模式有助於脫穎而出。

「我們相信你要能掌控自己的數據才能更自在的表達自己，」Spiegel 說。他表示，他相信公司與其用戶建立的信任將「幫助解決我們未來犯下的任何錯誤。」

除了 app 以及讓人們分享他們生活之外，Spiegel 在近期表示，「價值對於消費者而言的重要性變得更加明顯，對於廣告主也是。人們會想要在購買東西時感到滿意。」

Spiegel 表示，Snap 專注於改進第三方 app 與 snapchat 的相容，特別是在 Android 平台上。 「這一段時間還沒有達到我們的標準。我們從頭開始寫產品。在 Android 平台上的相容對我們至關重要。」

當被問及是否有進一步收購的可能性時，Spiegel 表示，該公司過去做得很好，也並不排除這個可能性。

Snap 股價在 5 月下旬創下歷史新低以及其後令人失望的收益報告後開始反彈。在過去一個月裡漲幅超過 30％，但是相比 2017 年 3 月的 17 美元的初始股價依然下跌了約 17%。