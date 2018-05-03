〈財報〉Snap股價單日暴跌22% 華爾街：跌勢尚未結束

在財報數據令人失望後，社群媒體個股 Snap (SNAP-US) 股價 2 日大跌 22%，以每股 11.03 美元作收，更糟的是華爾街認為跌勢尚未結束。

Snap 週三 (2 日) 公布上季營收為 2.31 億美元，營收年增率雖然大增 54.1%，但仍低於市場預估的 2.44 億美元；而 Snap 上季經調整的每股虧損為 0.17 美元，則合於市場分析師預期。

Snap 股價日線走勢圖 (今年以來表現)

Snap 財測數據顯示，下一季營收成長率還將「大幅減緩」，部分原因在於廣告價格的下滑，同時該公司的每日活躍用戶數和平均用戶貢獻度，也未達分析師預測的目標。

近日已多家投行發布看空報告，並大幅下調 Snap 的目標價。

摩根士丹利將該公司目標價下調至 8 美元，比週三 (2 日) 收盤價還低 3 美元左右，並且股票評等為落後大盤。分析師 Brian Nowak 在給客戶的報告中說：「第一季財報未達標，加上對未來展望中廣告的利空說法，說明了 Snap 在轉變商業模式時持續面臨挑戰。」

Nowak 認為，由於用戶流失、糟糕的 app 新版設計、在 Android 系統上的不良表現以及對廣告客戶的擔憂，預計該公司第二季業績將持續受制。

Piper Jaffray 分析師則預計 Snap 目標價將落在每股 11.5 美元，並對該公司的領導團隊提出質疑，認為來自 Instagram 的競爭可能是一大挑戰。

德銀分析師也看跌，維持 12 美元的目標價以及持有評級。Lloyd Walmsley 在給客戶的報告中表示，「Snapchat 可能會因用戶對新版設計不滿失去其『酷』的地位，讓廣告商越來越不可能在沒有明確投資回報的情況下投入 Snap 廣告。」

瑞士信貸將其目標價從 21 美元下調至 16 美元，但是該目標價已高於 2 日收盤價。儘管瑞信分析師認為第一季為「定罪測試 (conviction-testing)」，但他們維持了 Snap 超越大盤的股票評級。

「由於股價已經吐回幾乎所有漲幅，我們選擇維持目前的評級，因為它仍有上漲的潛力，但可能需要更多耐心。」分析師 Stephen Ju 說。