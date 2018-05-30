Snap執行長：臉書的核心DNA就只是讓臉友建立淺薄人際關係

Snap(SNAP-US) 的股價自去年上市以來，已跌掉掛牌價的 38％，但 Snap 執行長 Evan Spiegel 仍信心滿滿地表示，不擔心對手臉書（FB-US）模仿 Snap 的功能，並強調臉書的基調是用戶爭取臉友關注及按讚數，很難改變這樣的核心 DNA。

Spiegel 將臉書的核心使命說成是讓用戶建立起許多淺薄的「臉友」關係，然後讓用戶在網上爭奪關注及按讚數，而當用戶意識到與朋友只為搏取按讚數並非好事時，他們會轉向使用 Snapchat，重點放在於建立聯繫的朋友數雖少，但卻是和真正的朋友建立聯繫。而對臉書來說，基本上很難改變公司這樣的 DNA。

他還表示，如果競爭對手能做的唯一事情就是精確地複制產品，那麼「一直被模仿但卻從未被超越」對 Snap 的設計師來說，就是種勝利的感覺。

同時 Spiegel 也對臉書爆發洩露用戶隱私一事暗諷，「如果臉書連我們對用戶數據保護的作法也一併抄襲，我們會對此表示感激」。

Spiegel 說，Snapchat 的強項並非具有過多的人際交際功能，而是和傳統社交媒體背道而馳的基本哲學。

Snapchat 標榜盡可能地減少收集用戶數據的作法，其原始核心功能就是限期消失圖片， Spiegel 說，令人感到欣慰的是，目前整個網路產業正在更嚴格地保護用戶隱私。