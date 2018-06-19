〈貿易戰升溫〉美參院通過國防授權案 中興H股再跌23% 復牌以來累跌6成

美國參議院以 85：10 通過國防授權法案，其中包括恢復制裁中興通訊 (0763-HK)(000063-CN) 的兩黨修正案，令總統川普挽救這家中國電信設備生產商的努力增加了不確定性。

中興 H 股今 (19) 日開低走低，截至發稿大跌 23.511%，報港幣 10.02 元，逼近 10 元保衛戰，自復牌以來累計跌幅已達 59%；中興 A 股再度跌停，連續 4 個交易日跌停板。

圖：新浪財經

美國參議院通過的版本仍需與眾議院 5 月通過的國防授權法案協調一致，因此，白宮仍有機會移除有關恢復制裁中興通訊的條款。

至於川普計畫週三 (20 日) 與國會共和黨議員會晤，討論允許中興通訊恢復經營的途徑，與會人員可能包括參議院多數黨黨鞭、德克薩斯州的 John Cornyn，南卡羅來納州參議員 Lindsey Graham 等。

川普政府希望，一旦參眾兩院就各自版本的國防授權法案召開協調會議，涉及中興通訊的條款會有改動，而議員們希望不晚於 7 月底結束協商。

根據美國商務部工業與安全局 (BIS) 協定，中興通訊須支付合計 14 億美元的民事罰款，並在 6 月 8 日 BIS 簽發命令後 30 日內更換中興通訊和中興康訊的全部董事會成員，以及現任高級副總裁及以上的高層領導。

中興通訊也將在 6 月 29 日上午 9 點招開股東大會，審議中興向中行申請人民幣 300 億元的綜合授信額度的議案，向國家開發銀行深圳市分行申請 60 億美元的綜合授信額度的議案，以及為中興香港中長期債務性融資提供提供金額不超過 6 億美元的連帶責任保證擔保的議案等。

對於這次和解的達成，中興通訊付出了不菲的代價。野村發表研究報告指出，雖然中興通訊與美國達成和解，但由於 4 月中旬起其業務幾近停頓，預計對其收入增長免不了造成影響。將其目標價由港幣 27 元降至港幣 16 元，評級維持「中性」。野村還表示，在迎接 5G 時代，中興仍有發展機會。

建銀國際發佈的研報則指出，中興仍會是中國 5G 投資者主要受益者，但估計海外業務回復需時。預期中興將會重組業務，將有限資源放在核心電訊設備市場。短期營運面對挑戰，同時重組整個管理層，也加劇 2018 年前景的不明朗。

建銀國際將中興通訊的目標價由港幣 23.8 元降至港幣 14.96 元。評級維持「中性」。