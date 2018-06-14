分析師：前景不明 中興股價應砍逾半 目前未到撈底時候

停牌 2 個月於昨 (13) 日復牌的中興通訊(0763-HK)，大跌 41.6% 報港幣 14.96 元。分析師表示，中興復牌後，前景不明，股價應要跌超過一半，目前還不到「撈底」的時候。

中興通訊甫開市便跌逾 37%，A 股更立即跌停。午後市況窄幅向下，低見港幣 14.88 元，最終全日跌 41.6% 報港幣 14.96 元，市值蒸發逾港幣 80 億元，至剩下港幣 113.02 億元。

中興股價

昨日中興的跌幅較市場原先預期的 5 成為少，成交逾 2.29 億股，涉及金額港幣 35.76 億元，為昨日第一大跌幅個股及第二大成交額個股。

不過，傑富瑞證券分析師李裕生認為，中興復牌後，股價應要跌超過一半。他估計，中興目前損失約 35 億美元，其中 23 億美元來自於無法向客戶交付產品的損失，12 億美元則是這段期間內失去的市場佔有率。故此，中興很可能需要大幅降價或提供優惠去贏回客戶，畢竟最近的危機，可能已損害了其商譽，例如非洲大型電信商 MTN，已停止銷售中興的智慧手機，澳洲的 Telstra 也是如此。

香港《文匯報》引述李裕生指出，中興去年全年獲利只約人民幣 50 多億元，而這次的罰款高逾 14 億美元，對中興是沉重的負擔，加上中興內部須派駐美國認可的人，營運上極多掣肘，目前「撈底」應未是時候。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑亦表示，中興停牌期間，公司已經「休克」，即使這次死裡逃生，前景仍非常不明朗，首先是美國國會議員尋求恢復對中興出口禁令一事，美國總統川普未必會使用否決權。

另外，中興改組後將被美國人監察，未必再是原來的中興。他擔心，中央肯接受此條款，不排除是為了保住 5G、保住「中國製造 2025」，乾脆放棄中興。未來要買 5G 概念、芯片概念，唯有押注其他股份。他認為，中興的 14 億美元罰金入賬，將嚴重影響公司財務狀況，建議股價再跌都不宜撈貨。

另外，中興通訊昨晚表示，股東將對向中國銀行申請人民幣 300 億元和向國開行申請 60 億美元授信額度提議投票；公司周年股東大會將延期至 6 月 29 日，全體董事將在選舉出新任董事時辭職。為配合美國政府要求撤換公司董事會，中興建議委任多名董事，其中包括多名來自中興新股東人員，將出任中興執行董事。

花旗發表報告，預期中興因繳交罰款將令公司 2018 財年度出現顯著虧損，維持「賣出」評級，目標價港幣 15 元。該行表示，中興通訊與美國達成新協議，令其海外銷售表現更為不確定。

根據新協議，中興需支付 10 億美元罰款及 4 億美元交由第三方託管金額、替換公司整個董事會和高層領導等。花旗料中興管理層轉變及海外業務增長的不確定正增加，短期內營運受挑戰。

香港《明報》引述富瑞證券表示，預計中興下週將恢復營業。由於中興罰款確定為 10 億美元，而非該行早前估計的 13 億美元，該行將調整中興獲利預測，預期中興近期股價仍顯著受壓和波動，維持「跑輸大市」評級，目標價微升 0.4% 至港幣 14.41 元。

此前已經有至少 40 多家公募基金公司對中興通訊的估值進行了下調。上個月底，MSCI 發佈臨時公告，將中興通訊踢出 MSCI 名單。