提高納入MSCI因子比例 A股需推進三項改革

“對於6月1日被納入MSCI新興市場指數的226家A股大盤股來說，成功納入併不意味著它們就可以長期保留在名單上，一旦發生停牌時間超過50天的情況，仍有可能被移除。” 川財證券研究所所長陳靂近日在接受《證券日報》記者採訪時表示。

近日，證監會副主席方星海在陸家嘴論壇上表示，證監會會同有關部門及滬深交易所已經著手研究相關新的製度與工具安排，其中包括：改革股票收盤價格産生機製、規範停復牌製度以及股指期貨等工具，以便盡快將目前的A股納入因子從5%提高到15%左右。

“雖然滬深交易所此前陸續發布了一系列停復牌新規，對上市公司各類停牌時限作出了嚴格規定。”陳靂認為，但在實際情況下，雖然有停復牌新規的執行，但目前股票停牌最長時間超過三個月的上市公司仍然不在少數。

“如果要逐漸提高A股在MSCI指數中的權重，需要繼續對上市公司停復牌進一步約束。”一位外資機構研究部工作人員坦言。

上交所近日就收盤交易機製相關規則修訂公開徵求意見，擬調整收盤交易機製，採用收盤集合競價方式産生收盤價。有業内人士表示，採用收盤集合競價在一定程度上可以防範異常交易風險，降低收盤階段的價格波動。

對於股指期貨等工具的運用，陳靂認為，創造條件允許境内外投資者參與股指期貨，有助於發揮股指期貨規避價格風險的作用。

“A股接下來的納入速度很大程度上取決於能否確保資金進出的靈活性、改善停牌的問題等因素。”陳靂表示。

來源：證券日報

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