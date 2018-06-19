中美貿易戰再燃 港股今料低開 後市視美息及美元走勢

昨 (18) 日大阪北部地震對日股影響短暫，港股焦點再度回到中美爆發新一輪貿易戰。美股上週五 (15 日)3 大指數齊挫，港股要到今 (19) 日才能反映事件的影響，市場料今日大盤或要低開約 100 點，後市則需視乎美息及美元的走勢，預期恒指 30000 至 31000 點之間徘徊。

港股走勢

昨日是端午節假期，大中華區股市休市。亞太股市普遍向下，貿易摩擦引起拖慢全球經濟增長憂慮，日經指數早上輕微低開，昨日大阪北部發生地震影響市場買入氣氛，跌幅加深至 1%，不過尾盤跌幅收窄，全日下跌 0.75%。東南亞多國股市指數下跌逾 1%，新加坡海峽時報指數下跌 0.97%，另外韓國首爾綜合指數下跌 1.16%。

港股 ADR 昨晚開市續跌，截至晚上 10 時半，恒指 ADR 比例指數等同跌逾 300 點，跌破 30000 點大關。匯控 (0005-HK)ADR 折合港幣報 75.84 元，比香港上週五收盤跌 0.7%；騰訊 (0700-HK)ADR 折合港幣報 402.3 元，比香港上週五收盤跌 1.9%。

在中美貿易戰升級的影響之下，昨日美元續強美匯指數一度升穿 95 關口，歐洲股市中段全線向下，道期挫逾百點。油價同樣向下，紐約期油一度失守 64 美元大關，最多跌 2.3%。

《星島日報》引述耀才證劵研究部總監植耀輝的預期，中美貿易戰仍然纏繞整個投資大環境，令環球政經局勢的不明朗因素持續，料本週恒指走勢將跟隨外圍，港股將有一定程度的賣壓，A 股走勢及即將招股的小米亦有可能影響港股走勢。

A 股上週五連跌 3 個交易日，上證指數報 3021 點，跌 0.73%。滬深 300 指數報 3753 點，跌 0.53%。植耀輝認為，本週恒指能否穩守 30000 點關口，要視乎 A 股可否回穩，以及中、美之間的貿易談判是否有好消息。

不過，香港《明報》援引光大新鴻基財富管理策略師溫傑指出，未來中美雙方有機會加大貿易戰的關稅範圍，預料今日港股仍會稍為低開，30000 點附近有支撐，往後指數仍會在 30000 點至 31000 點區間繼續上落。

第一上海首席策略師葉尚志認為，貿易戰對中港股市影響較大，雖然港股已反映部分貿戰因素，不過今日股市仍會相對反覆。

利率和匯率走勢方面，美國聯準會 (Fed) 升息後，美元繼續走強，離岸人民幣昨 (18) 晚跌至 6.4558，連續 3 日下跌超過 0.3%。此外港美息差再次擴闊，港匯在上週五紐約交易時段曾再跌近 7.8498。

美元兌港幣走勢

資深分析師陳永陸對香港《文匯報》分析，美國一如所料升息 0.25%，但由於美國聯準會 (Fed) 表明今年升息次數為 4 次，代表美元利率上調速度加快，港息也會進入上升周期。

他指出，目前市況仍可消化 0.5% 的升息幅度，但若明年港息再跟隨美息上調 1%，即短短 18 個月內，港息上調了 1.5% 或以上，這將令香港的貸款者，包括低息供樓人士，帶來一定的壓力。

更大的憂慮是美元會否繼續轉強，這將影響新興市場表現，年內 MSCI 新興拉美指數、MSCI 新興東歐指數已顯著下跌，可見新興市場的打擊已經出現，有關影響何時席捲至亞洲，值得關注。

葉尚志指港匯觸及弱方兌換保證帶來影響還是心理因素居多，不過要留意香港升息的機會開始提高。