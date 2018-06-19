美國與全世界為敵衝擊多大？巴克萊預計標普成分股今年EPS劇減11%

道指本周一五連跌可能只是開始。華爾街已經開始警告，全面貿易戰將對美股造成多大衝擊。

巴克萊最近預計，假如美國與所有貿易夥伴在所有行業展開貿易戰，美國所有進出口企業都面臨 10% 的新關稅，那麼標普 500 成分股公司今年的每股收益（EPS）會下降 11%，完全抵消川普政府稅改財政刺激的正面影響。

具體來說，巴克萊預計，上述預測的新關稅對美國出口商的直接影響將是 5%，對進口製成品的美國進口企業的影響會更高，約為 6%。這突出表明，基於當今全球供應鏈的性質，開徵關稅將產生多少意料之外的後果。

如下圖所示，巴克萊認為，關稅對不同板塊的影響不同，其中工業板塊最為不堪一擊，今年 EPS 降幅將達到 26.7%。而美股科技企業由於有大量海外分支機構的收入，所以不會直接受到影響。至於圖中所示的能源板塊 EPS 降幅將達到 22.3%，僅次於工業板塊，那主要源於北美自由貿易協定（NAFTA）內部的貿易風險。

巴克萊還用下圖展示了不同貿易夥伴可能給美股上市公司帶來的累計風險。總體而言，美國進口企業因關稅受到傷害超過出口企業。若貿易戰僅限於中美之間，美股上市公司今年 EPS 會下降 1.2%，若貿易戰僅限於美國同歐洲或者美國以外的 NAFTA 成員國，降幅均為 2.5%，若發生在美國同除中國、歐洲和美國以外 NAFTA 成員國之外的全球其他地區，降幅將達到 4.5%。

巴克萊還預計，雖然無法量化，但美國企業的信心應該可能和 EPS 一樣受創，並將產生企業信心受打擊帶來的連鎖反應。

最後，巴克萊指出，保護主義其實是「川普經濟學」的四大要素之一，只不過在川普執政第一年裡市場並未體現這點，而是將重點放在親增長的另外三大要素——減稅、去監管和財政擴張上，因此股市估值達到巔峰。如今，在反貿易政策和貿易戰可能爆發影響下，股市存在估值上行趨勢可能逆轉的風險。

不過，本周一美股並未延續盤初大跌勢頭，盤中跌幅明顯收窄，納指一度轉漲，最終小幅收跌 0.01%，盤初曾跌 0.7% 的標普收跌 0.21%，道指跌幅也由盤初的 250 點收窄到 103 點。

上周五美股也在貿易摩擦明顯升級之際跌幅收窄，標普一度轉漲，美元指數甚至基本「紋絲不動」。華爾街見聞當時文章指出，中美關稅措施生效還有三周緩衝期，另外美國經濟在全球一枝獨秀，這容易令交易員忽視外部尚未實現的風險。