美股盤後─擺脫貿易戰擔憂 股市縮小跌幅 道瓊收低84點

鉅亨網編譯郭照青 2018年6月16號4點53分

由於投資人對中美貿易戰擔憂減緩，美國股市週五終場縮小跌幅，自低點大幅反彈。道瓊盤中大跌逾 280 點，終場收低 84 點。

分析師說，提到貿易政策，市場吹口哨壯膽，效果良好。投資人現在認為某些協商可能獲得成功。



道瓊工業平均指數收低 84.83 點或 0.34% 至 25090.48。

Nasdaq 指數收低 14.66 點或 0.19% 至 7746.38。

S&P 500 指數收低 3.07 點或 0.11% 至 2779.42。

費城半導體指數收低 1.08 點或 0.08% 至 1422.04。

川普政府說，將對 500 億美元的中國產品課徵 25% 的關稅。該消息引發了中美貿易戰的擔憂。

在週五發布的聲明中，川普總統說，這項措施將會影響到包含大量工業科技的中國商品，但並未明確指出是那些商品。他並說：這次的行動，是回應中國竊取智慧財產權與科技，及其他不公平的貿易行為。

川普還表示，若中國對美國產品亦課徵關稅，進行報復，白宮將會進一步採取行動。

分析師說，這件事仍然引發了市場的擔憂與不確定性。但白宮的語氣可以很快改變，這是一次長時間的賽局，過度反應並無意義。

中國對川普政府的宣布，迅速做出了回應。中國商務部說，將會以與美國相同的規模，對美國商品課徵關稅。

分析師說，貿易戰仍是市場的主要議題，但我們不希望誇大。預期中國將會報復，但如果只有一個回合報復，不再升高，則情況不致太差。

美國債券價格上漲，殖利率則下降，10 年期債券殖利率下降至 2.93%。

由於川普政府對不公平的貿易與協定展開攻擊，美國與幾個主要貿易夥伴的緊張，近來開始升溫。

週四，美國股市錯綜。Nasdaq 指數盤中創新歷史高點，S&P 500 亦收高，道瓊指數則下跌。