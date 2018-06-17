貿易戰最大受害者：商品

6 月 15 日周五，美國政府發布了加徵關稅的商品清單，將對從中國進口的約 500 億美元商品加徵 25% 的關稅。中國隨後予以反擊，決定對原產於美國的 659 項約 500 億美元進口商品加徵 25% 的關稅。

受此影響，大宗商品普跌：

WTI 7 月原油期貨收跌 1.83 美元，跌幅 2.74%，報 65.06 美元 / 桶，本周累跌約 1%。布蘭特 8 月原油期貨收跌 2.50 美元，跌幅 3.29%，報 73.44 美元 / 桶，本周累跌約 4%。

COMEX 8 月黃金期貨收跌 29.80 美元，跌幅 2.3%，創 2016 年 12 月份以來主力合約最大單日跌幅，報 1278.50 美元 / 盎司，創 2018 年迄今收盤新低，本周累跌約 1.9%。

COMEX 7 月銅期貨收跌 2.4%，報 3.145 美元 / 磅，本周累跌約 4.7%；期銀收跌 4.5%，報 16.48 美元 / 盎司，本周累跌約 1.6%。

NYMEX 鉑金收跌 2.5%，報 887.80 美元 / 盎司，本周累跌 2.0%；鈀金收跌 2.5%，報 981.80 美元 / 盎司，本周累跌 2.4%。

《華爾街日報》分析認為，中國作為大宗商品消費大國，投資者日益擔心中美兩國之間的貿易衝突將有損該國經濟，並拖緩全球經濟增長的腳步。

RBC Capital Markets 總經理 George Gero 認為，美國對中國施加高額關稅，「或將改變金屬市場的格局」。

隨著聯準會上調年內的升息預期，美元走強，黃金下跌。華爾街見聞此前曾有文章提到，今年以來，金價大部分時間都頗為低迷。利率走高的預期令黃金前景黯淡，「特金會」後地緣政治風險消減，金價再難獲得支撐。

另外，即使全球主要經濟體之間的貿易局勢頗為緊張，黃金似乎也已經失去了作為避險資產首選的吸引力，市場或已將其作為普通大宗商品來看待。

油價同樣走低，投資者翹首以盼下周的 OPEC 會議，主要產油國或有增產可能。

6 月 22 日至 23 日，OPEC 將與以俄羅斯為代表的產油國在維也納舉行會議，討論原油減產協議的現況與未來決策。但在會議之前，兩大產油國已經開始了增產進程。

彭博社援引知情人士稱，由於部分原油公司打破了產量上限，俄羅斯原油供給量在 6 月首周漲至 14 個月以來新高。當周，俄羅斯原油日產量達 1109 萬桶，超過減產協議中 1095 桶 / 日的限額。

另有了解沙烏地阿拉伯產油數據的人士表示，沙烏地阿拉伯 5 月原油日產量環比增加 16.2 萬桶，至 1003 萬桶 / 日，創去年 10 月以來最高。

在那之前，還有消息稱 OPEC 可能最早在 6 月決定提高石油產出，主要由於擔心經濟危機導致委內瑞拉石油產量進一步減少，以及潛在的對伊朗石油供給衝擊。

沙烏地阿拉伯和俄羅斯還曾給出暗示，或將在 6 月 22 日維也納會議上考慮增加產量 100 萬桶 / 日左右，將減產履約率降至 100%。