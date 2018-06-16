熱門股—搭上MLCC題材 達方挑戰收復掛牌價100元

被動元件 MLCC 缺貨問題難解，當外界眼光都放在國巨 (2327-TW) 及華新科 (2492-TW) 等廠之時，明基友達集團旗下的達方 (8163-TW) 股價則是一路猛衝，本周衝過 90 元大關，距離收復掛牌價 100 元也越來越近。

達方日前公告 4 月財報數字，單月營收 16.3 億元，年增率 18%，稅前盈餘 1.24 億元，年增率 182%，稅後純益 0.98 億元，年增率 180%，每股稅後純益 0.35 元，年增率 180%，表現都相當亮眼。同時達方 4 月單月每股稅後純益，也直追今年第 1 季單季的 0.5 元。

達方第 1 季營收 40.01 億元，季減率 14.2%，年增率 6%；稅後純益 1.4 億元，季減率 19.1%，年增率 64.7%，每股稅後純益 0.5 元，略低於去年第 4 季的 0.62 元，但是高於去年同期的 0.3 元。

達方表示，第 1 季獲利主要受惠於優化產品組合與 MLCC 等被動元件需求增加下，各項獲利指標均較去年同期上升。

展望第 2 季，達方表示，看法樂觀，尤其以 MLCC 為主的被動元件與綠能事業則也將加速提升營收與獲利貢獻。

如果投資人如果看好達方，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如達方群益 7C 購 02(080557-TW)、達方元大 7C 購 01(080710-TW)、達方永豐 7B 購 04(079833-TW) 等。