中華電進軍純網銀有譜 謝繼茂：很多銀行都有興趣合作

中華電 (2412-TW) 今 (15) 日召開股東會，仍未脫以往「馬拉松」慣例，員工股東輪番上場暢所欲言，董事長鄭優強調，是要來一起打拚，不是來「納涼的」，總經理謝繼茂在傍晚股東會後證實已評估確認純網銀的確可行，有助在金融科技 (FinTech) 及行動支付的布局，目前很多銀行都有合作興趣。

中華電股東會從早上 9 時一路開到傍晚 5 時 21 分，總共開了 8 個小時 21 分，雖比去年多了約半小時的開會時間，但也算是近年來開會時間較短的一次了，董事長鄭優針對 499 吃到飽方案指出，當時是因擔心市占率不斷流失，所以提出促案來因應。

鄭優表示，促案受到民眾那麼大的歡迎是始料未及的事，整個過程，聽到很多批評，也聽到肯定，兩種聲音都有，他強調，因為支持這個方案，即使有壓力，也會負責到底，以後如果還要推出促案，事前要有更周延的準備。

鄭優說自己不是來「納涼」，是要跟大家一起打拚，維持優勢，改善缺點，未來 5G 時代來臨，將是很嚴酷的考驗，已經要求加強基地台建設，網路品質也有改善。

針對 5G 進度，謝繼茂指出，預計在今年底或明年初推 5G 實驗網路，2020 年預商用，將會規劃 5 個場域，建設數百台基站，預計 2020 年將有 5G 的資本支出，不過占比還不大。

先前曾傳出中華電與台銀、兆豐銀有意組成國家隊爭取 2 張純網銀執照；謝繼茂今日證實，經過研究評估認為可行，主要是因中華電有龐大的客戶資源及金流，成立網銀有助布局行動支付及 FinTech；至於是否由中華電主導還要討論，合作夥伴部分也有很多銀行有興趣，將會跟著金管會的時程來進行規劃。

中華電先前曾宣布，將開放閒置土地建物出租，謝繼茂指出，已在萬華規劃約 200-300 坪的土地，將委託光世代自建，預計年底將公布相關消息。

謝繼茂說，與桃園市政府合資成立桃園亞矽創新公司，資本額 1250 萬元，將由光世代建設參與投資，持股 60%；將投資桃園創新研發中心，興建新世代科技園區，預計在今年底動工，開發案總投資金額上看 120 億元，預計分 3 期建設。