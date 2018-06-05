汽車強制搭載倒車顯影 今國光及聯一光等二線車用光學股成追捧標的

美國交通部 (DoT) 及國家高速公路管理局 (NHTSA) 規定 2018 年 5 月起強制搭載倒車顯影，2019 年將要求全面安裝，有利車用光學發展，使得二線光學股今天走高，包括今國光 (6209)、聯一光(3441) 股價亮燈漲停，新鉅科 (3630) 挾著營收明顯跳增，再拉出第二根長紅棒，創今年以來新高。美國在 2008 年通過未來每台車必須配備倒車顯影鏡頭才可銷售這一項法規，督促汽車製造商通過技術大幅提高車後可見度。交通部於 2014 年宣佈所有新車必須安裝倒車影像系統的安全標準，為了讓汽車廠商有足夠的時間去準備，交通部規定 2018 年 5 月 1 日正式施行。



有鑒於汽車強制搭載倒車顯影，玻璃鏡頭耐用度較高，玻璃光學鏡片用於車載系統及高端的監視器方面具有相當大優勢，成為推動玻璃光學鏡片用於車載系統的利器。



今國光以其玻璃、模造玻璃及塑膠鏡片三種製程能力，陸續開發手機、車載及物聯網等其他新應用。而今國光布局車載鏡頭多年，除倒車影像鏡頭獲得全球第三大汽車零配件廠 Magna 認證，有望出貨歐美車廠外，預期 2019 年車載需求爆發，今國光絕對是受惠者之一。



聯一光為光學玻璃鏡片毛胚廠，以生產光學玻璃毛胚與元件設計及製造為主，近年來手機產業衝擊數位相機，聯一光積極轉型，加速朝向安控及車用等利基應用鏡頭。



亞光 (3019) 在多項產品線上都有優勢，挾「非球面模造玻璃 (Gmo)」優勢，全力發展車用及手機變焦 Gmo+P 的混合鏡頭。亞光出貨美國電動車大廠的車載鏡頭，主要為雷射測距，用於自動駕駛系統，單月出貨量約 2-3 萬顆；除美國電動車外，亞光的車載鏡頭也間接切入歐洲車廠，先進駕駛輔助系統(ADAS) 等重要零組件也是今年佈局重心。