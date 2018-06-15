蘋果計劃下一代iPhone生産仍主要使用LCD顯示屏

蘋果公司(Apple Inc. ，AAPL)正在規劃下一代iphone的生産計劃，其中液晶顯示屏(LCD)的使用比例超出分析師此前預期，這顯示出消費者仍對智能手機價格較為敏感。

參與蘋果供應鏈的人士說，蘋果預計今秋發布的iPhone産品線銷售中LCD機型將佔據絕大部分，併計劃明年也使用LCD。

上述生産計劃顯示，蘋果向有機發光二極管顯示屏(OLED)的過渡可能要慢於許多業内人士一年前的預期，當時這家iPhone製造商正準備推出首款OLED智能手機。分析師表示，使用OLED的iPhone X需求低於最初預期，主要原因是其999美元起的定價。

知情人士稱，iPhone X定價高昂的一個關鍵原因即是OLED屏。Samsung Display是該顯示屏的主要供應商，其成品率尚未超過使用更廣泛的LCD。LG Display也可能會為今秋發布的iphone系列提供部分OLED顯示屏，但該公司同樣面臨提振成品率的困境。

文章來源：華爾街日報

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