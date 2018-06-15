【豐銀投顧】美元重回升值循環 選股勝於選市

◆盤勢分析

歐美央行會議終於結束，美國如期升息一碼，而歐洲則沒有動靜。如此一來美國與歐洲的「息差」當然越來越大。美國股市並沒有因為升息而有太大的影響，NASDAQ 還是一樣創高，但台、韓、陸、港… 等新興國家股市則未必能跟以前一樣跟美國「掛勾」，主要原因是美國的科技股是受惠美國的大型科技業不斷的將海外的盈餘匯回美國，讓這些企業實施「逆回購」其股票，但台韓陸港則沒有，光是這一點，就足以讓台韓陸港等股市與美國走勢不同調。。

美元的中長期走多趨勢，使得新興市場表現相對不佳，資金易出不易進。但相比之下，亞洲新興市場則優於整體的新興市場、台韓港股則又優於亞洲新興市場，表現就會比較「抗跌」。可是在這種背景下，也不可能去期待整體指數上會有特別的大的漲幅出現。指數上建議一小段一小段的操作會比較恰當，而不是一路抱到底。今天大盤雖然上漲了 73 點，不過外資仍然是大賣了 88.65 億，所幸在期貨市場則是停止賣超，並轉為增加多單 1349 口，因此目前期貨的水位仍然在 4 萬口以上，以長線來看其實外資還是偏多操作，只是近期外資不斷匯出台股，權值股當然受到大的影響而無法拉抬指數，漲升速有限罷了。

至於個股部份，既然知道外資短線不會回流台股，那就暫時避開外資可能持有的股票如大型權值股。待新台幣很明顯升值的時候再回頭買進權值股。而中小型仍然持續強勢，可注意 3D 感測類股是否又要從低檔開始轉強如穩懋、全新、精材。不過要注意的是，大盤的融資餘額近一個月來增加的速度非常快，依照過去的經驗很容易在之後出現急速回檔的走勢。因此在操作上還是不建議做太長線的操作，應以短線進出為主，以便隨時抽身。祝大家端午佳節愉快！

豐銀投顧 李世新 分析師

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