【華冠投顧】中期多頭沒變心 短線拉回止穩了嗎?

◆盤勢分析

8086 宏捷科噴漲停 3D 感測看好誰接棒?

歐洲央行 (ECB) 貨幣會議決議於 2018 年底結束購債計畫，美元指數隨之暴漲，此舉容易牽動熱錢回流美元資產，這點從今日亞股普遍回跌（其中韓股、陸股更是大跌）、台幣貶破 30 元關卡、台股盤中以台灣五十指數最為疲弱可以看得出來。

不管是聯準會 (Fed) 的緊縮政策還是歐洲央行 (ECB) 的寬鬆政策，與台股相關的就是外資出逃的賣壓何時可以告一段落，昨日盤後分析文已提過判斷外資賣壓是否竭盡的方法就是看成交量，大約需見 1500 億或更低的量，台股才容易止穩。

今天大盤盤中預估量原本相當接近低量的水準，但最後一盤因為富時指數季度調整的關係爆出 431 的巨量拉抬 40 點，終場 + 73 點，被動式基金的動作攪亂了一池春水讓研判行情難度升高，但從亞股疲弱、OTC 指數反跌落盤下的走勢來看，實質賣壓當未結束，亦即台股仍處整理結構，下周才有機會浮現止穩。

【3D 感測族群】

蘋果第三季將推三款新 iPhone 手機，全數搭載人臉辨識系統並大量使用 3D 感測元件，上游原料及零組件拉貨潮已啟動，非蘋陣營亦加緊腳步跟進，可想而知 3D 感測族群六月起到下半年業績將會陸續爆發，這也是昇楷於 6/6「球來就打、強棒出擊」分享好股活動時介紹 8086 宏捷科給大家的基本面原因。

考量今日 8086 宏捷科漲停爆量開開關關且大盤尚未確認止穩，因此帶領學員全數獲利下車，將持續卡位相關受惠並且屬於低基期之個股，看好的個股包含哪些呢？請加入昇楷 Line@後，到主頁看今天盤後分析文就知道 (當中就有學員持股)。

【被動元件族群】

瑞信調升全球被動元件 MLCC 龍頭廠村田製作所評級，外電亦報導村田將續調漲 MLCC 報價 20-30%，此一消息激勵台股被動元件族群今日重啟漲勢，不過昇楷之前曾叮嚀過這整個族群因基期偏高之故容易劇烈震盪，操作上請儘量秉持「不追價，拉回量急縮再上車」之原則。

大家看看昨天的被動元件，其實絕大部分都出現成交量極縮的現象，尤其是今天鎖漲停的老朋友 5317 凱美、6175 立敦、2472 立隆電、三巨頭中的 2492 華新科... 更是創下短線新低量，整理到愈低量漲得愈兇，之後操作被動元件個股可秉持相同原則，買在回檔的低量，拉出獲利則設好移動停利即可。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

