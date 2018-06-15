央行組織召開綠色金融改革創新試驗區建設座談會

央行消息，6月12至13日，綠色金融改革創新試驗區建設座談會在浙江省湖州市召開。座談會圍繞國務院批復同意的浙江、廣東、新疆、貴州、江西等五省(區)綠色金融改革創新試驗區建設總體方案，認真總結一年來試驗區建設取得的成績，分析改革試點面臨的新形勢新任務，按照全國生態環境保護大會的要求，研究和部署下一階段試點工作。人民銀行黨委委員、副行長陳雨露參加會議併講話。

會議強調，下一階段，五省(區)試驗區要緊緊圍繞提升綠色金融可持續發展這一核心目標，推動試驗區工作向縱深邁進。一是先行先試，大膽探索。積極開展構建綠色信貸業務管理系統、統一綠色信貸統計標準、探索環境權益抵質押融資以及金融支持清潔供暖試點和金融支持畜禽養殖業廢棄物無害化試點等方面研究，成熟一項，推出一項。二是多措併舉降低綠色項目融資成本，提升綠色金融市場吸引力。三是註重風險防範，牢牢守住風險底線。四是完善體製，共同形成推動綠色金融發展工作合力。五是加強評估，總結推廣成熟的經驗。

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