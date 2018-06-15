雅茗-KY配息4元7/30除息 今年推五大方針衝營運

雅茗 - KY(2726) 今日舉辦 107 年股東常會，由董事長吳伯超主持，會中承認 106 年度營業報告書、合併財務報表和各項討論事項，並通過 106 年盈餘分配案，配發每股現金股利 4 元，配發率達 8 成，依今日收盤價格 70.4 元計算，現金殖利率達 5.68%，訂 7 月 30 日為除息交易日。雅茗 - KY 表示，去年在新開店數、營業額及獲利皆繳出歷史新高的亮眼成績，營收達 19.94 億元，稅後淨利 1.56 億元，EPS5.02 元，迄去年 12 月底集團總門店數達 865 家，在營運規模擴增及「快樂檸檬」積極展店下，各品牌亦持續深化與外送電商平台的行銷推廣方案，挹注旗下各品牌單店業績保持穩定成長貢獻。



雅茗 - KY 進一步表示，來自去年起積極推動「菁英 200 計畫」，透過培育優秀區域加盟商整頓各品牌代理加盟體系，設定每個區域加盟商能夠有效展店達 6-10 間門市目標，帶動管理財效益發酵下，不僅去年全年毛利率、營業利益率攀升至 54.59% 與 9.65% 之高檔水準，同步帶動股東權益報酬率 (ROE)、資產報酬率(ROA) 改寫近四年新高並分別達 23.28%、10.95% 之佳績。



展望 107 年營運，總裁盧小慧在股東會上提出「多品牌經營」、「數據 X 口碑行銷」、「菁英 200 計畫」、「新商業模式」、「高潛人才培育」五大經營面向，從品牌、行銷、加盟管理系統、創新模式到人才培育推展全方位的升級戰略。



首先，雅茗 - KY 強調，集團旗下品牌快樂檸檬、茶閣裡的貓眼石、喝嘛、仙踪林、游香食樂及西班牙餐廳 Alma 形成餐飲全覆蓋的布局，未來將針對旗下主要品牌啟動新一波門市優化策略，包括「快樂檸檬」將推出第三代門市新形象風格，以提高品牌形象宣傳，高端茶飲品牌「茶閣裡的貓眼石」則是提高於華北地區品牌能見度，以及針對「喝嘛」品牌深化外送電商平台比重、並於今年第二季加大展店力度，可望自第二季底逐步發酵，進一步挹注展店步伐。



至於「數據 X 口碑行銷」，雅茗 - KY 表示，如今已進入「新中式茶飲」時代，目標消費群體以善用互聯網及新媒體的年輕族群為主，品牌自應跟上腳步，而「快樂檸檬」的微信公眾號自去年總閱讀量突破 100 萬後，今年至今粉絲數已達 131 萬，總會員數更快速增長到 860 萬人。



目前雅茗 - KY 旗下各品牌會員系統同時綁定各外送電商平台 App 的大數據資料庫，有利於進行精準廣告投放及口碑行銷操作，除此之外，並持續完善品牌加盟系統，架設 FIP 加盟商管理平台，可快速整合營銷、門市、採購、財務等加盟總部與門店溝通效率，進而提升營運績效，全面搶攻集團在餐飲市場之市占率。



盧小慧表示，今年將注重 O2O 數位化、創新餐廳模組化、菁英夥伴制度測試、跨品牌化，以及開發外送專賣店等，都將成為旗下品牌新商業模式。雅茗 - KY 強調，在今年將貫徹三腳凳理論，追求「企業員工、供應商、代理加盟」的三方共贏合作模式。



此次股東會亦進行全面改選董事 (含獨立董事)，由吳伯超續任董事長，依公司章程規定，票選出董事七席 (含獨立董事三席)，新當選之董事包括吳伯超、陳佑真、盧小慧及詹文良，三席獨立董事則由許士軍、徐憶芳及陳正忠擔任。

