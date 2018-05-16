寶成Q1營益率降至4.64% 惟受惠業外挹注 單季獲利年增逾25%

受到通路費用增加影響，寶成 (9904) 首季營業淨利年減逾兩成，但在轉投資南山人壽營運表現亮眼帶動下，業外收益年增逾 10 億元，帶動獲利年增逾 25%。寶成第一季營收 672.64 億元，稅後淨利 20.45 億元，年增 25.70%，毛利率 25.7%，營益率 4.64%，EPS0.69 元。寶成第一季營收 672.64 億元，年增 2.6%。寶成表示，以營運部門別而言，鞋類製造業務依然為營收主要來源，然而受到品牌客戶訂單較為波動的影響，占第一季營收比重降為 58.0%；而運動用品通路業務在銷售據點持續擴大及同店銷售增長的帶動下，成長幅度較為強勁，占合併營收比重增至 41.7%；其他業務則無重大變動，占合併營收比重為 0.3%。



寶成指出，隨著合併營收的持續增長，以及運動用品通路業務的營收占比逐漸擴大，第一季毛利率由去年同期的 25.5% 提升至 25.7%。惟由於運動用品通路業務持續進行店鋪之新設、升級及優化，並積極投入於業務轉型以因應消費市場的快速轉變，第一季營業費用較去年同期增加，營益率因而由去年同期的 6.0% 降低至 4.6%，合併營業淨利則較去年同期減少 7.84 億元，年減逾兩成，為 31.21 億元。



而在合併營業外收入及支出方面，寶成提到，第一季依權益法認列之投資收益為 14.84 億元，較去年同期增加 9.66 億元，主要為持股 20% 之潤成投控轉投資之南山人壽營運表現亮眼，第一季認列潤成投控之投資收益為 10.64 億元，較去年同期增加 10.25 億元。



此外，寶成第一季利息費用則較去年同期增加 1.94 億元。因此，營業外淨收益為 15.36 億元，較去年同期倍增，增加 7.93 億元。