大小車廠通吃 胡連高電流等產品進入認證 3年內營收衝60億元

車用端子大廠胡連 (6279) 去年在中國車市回溫下，營收達 40.8 億元，更首度賺進一個股本，EPS10.0 元。胡連董事長張子雄於法說會中表示，看好今年在電動車、新能源車還有很大的成長空間，且公司新品開發完備，在高電流、高電壓產品皆已進入認證階段，盼 3 年內營收能達到 60 億元目標。胡連去年在中國的營收占比達 66%，合作對象包含吉利、長安、比亞迪、上汽等汽車大廠，張子雄提到，目前來自中國的車用需求成長強勁，今年將導入吉利汽車 6 個車型，未來四年則還有 14 個車型將陸續導入；而在上汽部分，則有較大的成長性，今年開始將逐步導入胡連的產品，預計未來 3-5 年內都有產品陸續導入。



除了傳統大車廠外，張子雄也指出，由於胡連在共用零件的配合度最高，因此業務拓展的對象也包括中國新創的汽車公司，目前接觸的小廠達上百家，未來任何小廠做大，胡連都有機會成為穩定的供應商；此外，也看好印尼在機車市場的需求，已於去年第四季在印尼設立子公司，搶攻機車的連接器市場。



而在新能源車部分，張子雄則提到，目前在大電流連接器已開發完成，除台北、南京外，今年也將在東莞設立第三間實驗室，希望藉此加速產品開發、認證的速度，且已與比亞迪合作開發設計大電流產品，惟車用認證程序較長，待明年才有明顯貢獻。







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