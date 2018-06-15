香港一個月拆息與美元息差收窄至42基點

港元拆息(HIBOR)周五繼續刷新九年半高位，一個月拆息升至1.66786%，上日為1.60125%，與美元LIBOR利差由47基點收窄至42基點。

港元三個月拆息亦升至2.01003%，上日為2.01%，與美元LIBOR利差大約33基點。

美聯儲周三宣布自2015年12月以來第七次升息。受此影響，香港金管局總裁陳德霖隨後表示，近期港元拆息上升趨勢已十分明顯，銀行調高借貸和儲蓄利率只是時間上的問題。不過，匯豐、中銀香港、渣打等主要銀行的港元貸款基準利率--最優惠利率繼續保持不變。

投行美銀美林此前將今年底港元三個月拆息預估上調至2.1%，該行仍預計，香港銀行最快於今年第四季上調最優惠利率(貸款基準利率)。

港元匯價偏軟，本地時間12:07，港元兌美元報7.8490。

據金管局的數據，自弱方兌換保證於4月12日倫敦交易時段首度觸發，直至5月18日紐約交易時段期間，金管局19度承接市場的港元賣盤共703.52億港元。

來源：路透香港6月15日

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