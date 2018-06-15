半導體需求強增 敦南以超越全球半導體成長為今年營收成長目標

敦南 (5325) 今日召開股東會，通過每股配發 1.6 元現金股利。董事長宋恭源說，全球半導體市場在汽車電子、通訊、進階的人工智慧、物聯網等帶動下，將持續推動需求及成長，因此敦南將以超過全球半導體產業成長，為今年營收成長目標。敦南 106 年合併營收 115 億 5 百萬元，較 105 年度成長 10%，毛利率及營業淨利率去年各達 28% 及 11%，毛利及淨利也分別較 105 年成長 14% 及 27%。



敦南表示，去年雖受美國新稅制影響，造成達爾科技帳上遞延所得稅資產抵稅金額減少，第四季必須一次性認列稅負差額，按持股比例必須認列 1.8 億元投資損失，也導致全年達爾的貢獻由盈轉虧，但所幸去年每股盈餘 1.8 元，仍較前一年有 28% 的成長。



展望今年，宋恭源指出，全球半導體市場在汽車電子、通訊、進階的人工智慧、物聯網等帶動下，持續推動需求及成長。加上綜合各家市調機構數據，預計全年將有 5-8% 的成長幅度，全球經濟可望維持去年的成長幅度，台灣則可維持 2% 以上成長。敦南也將以超過全球半導體產業成長，為今年營收成長目標。



宋恭源說，在人工智慧、物聯網、雲端等應用蓬勃發展中，行動智慧裝置規格不斷提升等將持續帶動公司類比 IC 及分離式元件等電源管理需求，其中更是看好應用在 NB 終端的快速充電及伺服器產業。今年預計各有約 40% 及 5% 的成長空間。



敦南說明，公司分離式元件依賴度強的 PC 市場，今年可望由去年的小幅衰退轉為 0-1% 的成長，預計可增加分離式產品的營收。公司將由分離式元件領軍，帶領其他搭配的分離式元件及可強化電源效率的偵測 IC 產品，朝更進一步增加市佔率目標邁進。



系統模組部分，敦南表示，過去三年努力發展票務機應用產品，今年預計可運用既有的產品進攻新市場，並進一步提升獲利。在全球 IC 產值今年可成長 7%，分離式元件預測有 5% 的年增率，公司的 IC 及 6 吋晶圓相關產品，屆時也可望跟隨產業成長。

