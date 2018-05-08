敦南4月營收二位數成長 IC產品表現優 磊晶仍短缺

敦南 (5305) 公布 4 月營收 10.9 億元，較 3 月成長近 10%，年增則達 16.9%。敦南表示，公司四大產品線在 4 月份不負眾望，年增率及月增率一致雙雙成長。敦南指出，第二季是敦南旺季，根據過去幾年經驗該季營收季增幅度也屬四季之最。回顧敦南今年第一季累計合併營收 26.86 億元，較上一季衰退 13%，較去年同期成長 17%。敦南強調，第一季通常是公司一整年營收谷底。第一季營收又以 IC 產品累計 10.8 億元，年增幅度居四大產品之冠，較上一季下滑近 24%，較去年同期則成長 37%。



邁入第二季，敦南進一步說明，其中以貢獻 46% 營收的 IC 產品仍表現最佳，在子公司昂寶超過 20% 月增率的推動下，IC 產品整體的月增及年增率分別達 19% 及 35%。



敦南分離式元件在 4 月營收，佔整體 43%，月增及年增率分別為 1% 及 3%。敦南表示，今年第一季新推出 SJ MOSFET 在市場缺貨情況下，較上個月增幅超過三成，但公司目前仍在努力解決磊晶的短缺問題。



另外，敦南指出，系統模組及六吋晶圓產品，在 4 月份營收分別貢獻 8% 及 3%。系統模組較去年同期小幅增加 5%，晶圓產品在基期較低的情況下年增率近 40%，月增率也超過 18%。

