李寧(02331-HK)：公司所有活動均根據規則法制進行

研究機構GMT Research近日瞄準中國體育品牌，發表報告稱自2005年以來16家上市中國體育用品公司中，9家證實做假，全部均來自福建。於下包括安踏(02020-HK)、特步(01368-HK)和361度(01361-HK)等公司，將會是GMT未來重點跟進對象，報告一出，運動版塊各股齊跌。今日股東會後李寧(02331-HK)管理層答媒體問，公司執行主席兼代理行政總裁李寧並未直接回應行業中是否存在財務作假問題，只稱公司運營一向根據市場規則、上市制度規則進行，對企業內部亦有嚴謹管理，所有過往信息可披露的均已予以披露。若真正因沽空報告而對股價造成影響，一切都還是會根據法規來做。他坦言公司目前盈利能力還較弱，未來會努力提升業務能力，應對市場變化，跟上行業水平。

而銷售方面，公司首席財務官曾華鋒稱上半年的數據都是正面的，符合公司預期，等公司業公佈時可見分曉。至於開店方面，李寧則認為目前線上線下渠道並未有特別大的區分，渠道融合是未來的大趨勢。曾華鋒稱今年網購佔公司銷售收入比重會超過20%。

於昨晚開幕的世界杯引眾多關注，曾華鋒稱世界杯並非公司重點，對公司銷售促進作用不會很大，更多關注點都放在此前舉行的紐約時裝周和兩週後的巴黎時裝周方面。李寧續指，從紐約時裝周反響來看還不錯，但還要看長遠接受程度。隨著消費人群的迭代，公司會更加關注年輕群體的需求，基於與年輕群體溝通來做產品，亦認為針對青少年群體的需求產品有很大發展空間。

文：鄒舒惠

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)