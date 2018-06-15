平安與日本漢方藥廠津村成立合資公司 提升中藥研發技術

繼去年達成資本聯盟後，中國平安(601318-CN)(02318-HK)與全球最大漢方藥制藥公司日本津村(4540.T)近日在深圳正式成立合資公司，致力提升中藥研發與制藥技術。

中國平安周五發布新聞稿稱，平安津村註冊資本為10億元人民幣，平安壽險子公司上海平浦投資公司出資4.4億元，占44%股份，津村中國占56%股份。

中國平安表示，平安在國家戰略指引下，始終聚焦於“大醫療健康”產業，並在中醫中藥與醫療生物科技兩大領域持續投入。平安津村的成立，將以構建設立中藥品質標準與商業模式為願景，進一步推動中國中醫藥事業發展。

在中醫藥領域，中國平安還持有中醫藥上市公司--中國中藥(00570-HK)12%股份，為其第二大股東。

新聞稿稱，平安津村成立後，將在中國搭建起從中藥藥材種植到最終產品的全產業鏈的質量管理標準體系，提升中藥產品的品質。同時將平安集團擁有的客戶平台、以及在金融、醫療與健康產業的資源與津村在中藥藥生產、研究方面的先進技術及產地生藥可追溯系統的先進管理經驗等優勢相結合，發揮強大的協同效應。

平安津村已經與中國平安集團旗下壽險、好醫生、萬家診所等子公司全面對接開展合作。

去年9月，中國平安宣布旗下平安人壽將認購日本津村定向增發及出售的庫存股，交易總額為273.2億日圓(折約16億元)，交易後平安人壽持有津村10%股權，成其第一大股東。

來源：路透上海6月15日

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